Oleksiejczuk imponuje pewnością siebie. "Zrobiłem najlepszą walkę w karierze"

W nocy z soboty na niedzielę Michał Oleksiejczuk po raz kolejny zaimponował w klatce UFC. Podczas gali sygnowanej numerem 319 - w Chicago - bez problemów rozprawił się z Geraldem Meerschaertem. Polak znokautował rywala, a wszystko zajęło mu zaledwie trzy minuty i trzy sekundy.

- Jestem teraz innym zawodnikiem. Z kim bym nie zawalczył tej sobotniej nocy, to dałbym świetny pojedynek. Pracowałem bardzo dużo, byłem skupiony tylko na treningach. To była już moja 17. walka w UFC. Zbieram doświadczenie, które teraz zaowocowało przeciwko Meerschaertowi. Zapowiadałem, że zrobię najlepszą walkę w karierze i tak się stało - stwierdził Oleksiejczuk w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem dla Polsatu Sport.

Polak przed walką bardzo ciężko trenował. Do rywalizacji przygotowywał się między innymi w Brazylii.

- Jestem teraz zawodnikiem kompletnym. Mam na ten moment naprawdę wysoki poziom i obron, i obaleń, i zapasów, i parteru. Poziom ju-jitsu w Brazylii jest bardzo wysoki. Ja tu bardzo szybko zaprogresowałem. Wcześniej w Polsce też zrobiłem bardzo duży postęp. Trenowałem z moim szkoleniowcem Filipem Ostrowskim i przygotowałem się mocno parterowo - wyjaśnił.

Zwycięstwem z Meerschartem Oleksiejczuk zapisał się również na kartach UFC. W tym momencie jest trzecim zawodnikiem w historii, który zakończył największą liczbę walk w pierwszej rundzie. Ma osiem takich wiktorii.

- Cieszę się, że biję kolejne rekordy. Moim głównym celem jest wejście do TOP-u, ale przy okazji tych rekordów się nazbierało sporo. Teraz ta trzecia pozycja. Daje mi to dużo satysfakcji. Lubię walczyć, to moja pasja. Świetnie czuję się w klatce - przyznał.

