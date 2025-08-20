Piter/Bondar - Bucsa/ Melichar-Martinez. Relacja live i wynik na żywo
Piter/Bondar - Bucsa/ Melichar-Martinez to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA Monterrey. Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Bondar - Bucsa/ Melichar-Martinez na Polsatsport.pl.
Polka i Węgierka bardzo przekonująco awansowały do drugiej rundy turnieju WTA w Monterrey. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 2:0 (7:6), (7:5). Rywalkami polsko-węgierskiego duetu były Oksana Kałasznikowa oraz Monica Niculescu.
W kolejnym meczu Piter oraz Bondar staną przed szansą awansu do półfinału rozgrywek. Na drodze do tego sukcesu czekają już Bucsa oraz Melichar-Martinez. Panie pewnie wygrały swój pierwszy mecz 2:0 (6:3, 6:1).
Kto okażę się lepszy w tym starciu?
