Piter/Bondar - Bucsa/ Melichar-Martinez to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA Monterrey. Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Bondar - Bucsa/ Melichar-Martinez na Polsatsport.pl.

Polka i Węgierka bardzo przekonująco awansowały do drugiej rundy turnieju WTA w Monterrey. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 2:0 (7:6), (7:5). Rywalkami polsko-węgierskiego duetu były Oksana Kałasznikowa oraz Monica Niculescu.

 

W kolejnym meczu Piter oraz Bondar staną przed szansą awansu do półfinału rozgrywek. Na drodze do tego sukcesu czekają już Bucsa oraz Melichar-Martinez. Panie pewnie wygrały swój pierwszy mecz 2:0 (6:3, 6:1). 

 

Kto okażę się lepszy w tym starciu?

 

KJ, Polsat Sport
