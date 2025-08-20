Podopieczni Piotra Grabana na inauguracje turnieju zagrają z reprezentacją Portoryko. Poza tym w fazie grupowej zmierzą się z: Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem oraz Iranem, który broni mistrzowskiego tytułu.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w kadrze Nikoli Grbicia! Siatkarz opuścił zgrupowanie

Na poprzednich mistrzostwach świata w Bahrajnie polscy siatkarze zajęli piąte miejsce. Biało-Czerwoni w 1/8 finału musieli uznać wyższość reprezentacji Iranu.

Mistrzostwa świata siatkarzy U-21 odbędą się w dniach 21-31 sierpnia. Transmisje z tego turnieju będą dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Transmisja meczu Polska - Portoryko w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 7:50.

AK, Polsat Sport