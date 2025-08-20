Mistrzostwa świata siatkarzy U-21: Polska - Portoryko. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

W czwartek dwadzieścia cztery reprezentacje rozpoczną rywalizację na mistrzostwach świata do lat 21 w chińskim Jiangmen. Wśród uczestników nie zabraknie Polaków. Transmisja meczu Polska - Portoryko w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 7:50.

Fot. CEV
Piotr Graban

Podopieczni Piotra Grabana na inauguracje turnieju zagrają z reprezentacją Portoryko. Poza tym w fazie grupowej zmierzą się z: Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem oraz Iranem, który broni mistrzowskiego tytułu.

 

Na poprzednich mistrzostwach świata w Bahrajnie polscy siatkarze zajęli piąte miejsce. Biało-Czerwoni w 1/8 finału musieli uznać wyższość reprezentacji Iranu.

 

Mistrzostwa świata siatkarzy U-21 odbędą się w dniach 21-31 sierpnia. Transmisje z tego turnieju będą dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

 

AK, Polsat Sport
