Polka wygrała konkurs Diamentowej Ligi! Nietypowe okoliczności (WIDEO)

Żodzik w skoku wzwyż miała rywalizować ze światową czołówką: rekordzistką globu i mistrzynią olimpijską Jarosławą Mahuczich z Ukrainy oraz Australijkami Nicolą Olyslagers i Eleanor Patterson, które również stanęły na podium igrzysk w Paryżu.

Ostatecznie wynik 1.91 dał zwycięstwo w Lozannie... trzem zawodniczkom. Oprócz Żodzik, taki rezultat uzyskały Niemka Christina Honsel i Olyslagers. Wszystkie zgodnie uznały, że nie chcą ryzykować zdrowia i nie przystąpiły do dogrywki. Mahuczich wycofała się z konkursu.

28-latka pierwszy raz w karierze odniosła zwycięstwo w mityngu Diamentowej Ligi. Do tej pory dokonało tej sztuki 17 biało-czerwonych.

😮😮😮



Ogromna ulewa podczas mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie ☂️ pic.twitter.com/t8K5c8Wrn2 — Polsat Sport (@polsatsport) August 20, 2025

Natalia Bukowiecka czasem 51,19 zajęła szóste miejsce w biegu na 400 m. Wygrała Holenderka Henriette Jaeger - 50,09 przed Holenderką Lieke Klaver - 50,17 i Amerykanką Isabellą Whittaker - 50,63. Rekordzistka Polski zapewniła sobie awans do finału DL.

Maria Andrejczyk wynikiem 54,71 była szósta w rzucie oszczepem. Wygrała Serbka Adriana Vilagos, która w najlepszej próbie uzyskała 63,02. Drugie miejsce zajęła Jo-Ane du Plessis z RPA - 58,89, a trzecia Greczynka Elina Tzengko - 58,82.

Kinga Królik czasem 9.31,69 zajęła siódme miejsce w biegu na 3000 z przeszkodami. Wygrała Kenijka Doris Lemngole - 9.16,36 przed Etiopką Sembo Almayew - 9.20,39.

BS, PAP