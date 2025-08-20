Polki grają na MŚ siatkarek. O której godzinie? Godziny meczów polskich siatkarek na mistrzostwach świata 2025
Czas na siatkarskie mistrzostwa świata 2025. Polskie siatkarki będą rywalizować w grupie G. O której godzinie mecze Polek na MŚ siatkarek? Sprawdź godziny meczów polskich siatkarek na mistrzostwach świata.
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii.
Wystąpią w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze będą rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.
W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Polskie siatkarki rywalizują w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.
Godziny meczów Polek na MŚ 2025. O której grają polskie siatkarki?
23.08.2025, godzina 15:30: Polska - Wietnam
25.08.2025, godzina 15:30: Polska - Kenia
27.08.2025, godzina 15:30: Polska - Niemcy