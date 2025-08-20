Polki grają na MŚ siatkarek. O której godzinie? Godziny meczów polskich siatkarek na mistrzostwach świata 2025

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii.

Wystąpią w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze będą rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polskie siatkarki rywalizują w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

Godziny meczów Polek na MŚ 2025. O której grają polskie siatkarki?

23.08.2025, godzina 15:30: Polska - Wietnam

25.08.2025, godzina 15:30: Polska - Kenia

27.08.2025, godzina 15:30: Polska - Niemcy

BS, Polsat Sport