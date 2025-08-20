Polscy medaliści 12. The World Games Chengdu 2025 już w Polsce!

I choć to nie była impreza olimpijska, to na prośbę MKOl wiele narodowych komitetów olimpijskich z całego świata uczestniczyło w niej wspierając swoje reprezentacje narodowe.

Podczas tegorocznych 12. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games Chengdu 2025 Polskę reprezentowało 64 sportowców, którzy zdobyli 14 medali. Niewiele zabrakło do powtórzenia zdobyczy medalowych z poprzednich The World Games. W 2022 roku w USA Polacy wywalczyli 15 medali – ale za to ich jakość jest znacząco lepsza. Trzy lata temu zdobyliśmy trzy złota, a teraz - sześć.

Ponieważ nie wszyscy mogli być obecni na konferencji, na początku miało miejsce połączenie wideo z kadrą ratowników wodnych, którzy w Chengdu zdobyli trzy medale. Nasi reprezentanci obecnie są na zgrupowaniu i przygotowują się do kolejnych ważnych startów. Złoto z rekordem świata i srebro indywidualnie wywalczył w Chinach Kacper Majchrzak, a następnie do kolekcji dorzucił srebro w sztafecie wraz z: Wojciechem Kotowskim, Adamem Dubielem i Mateuszem Grabskim.

Siedzibę komitetu w środę osobiście odwiedzili medaliści i ich trenerzy: Julia Kozerska – złota i srebrna medalistka we freedivingu. Julia, wystartowała w dwóch konkurencjach: z płetwami i bez, a zdobywając złoto pobiła swój rekord świata, który wynosił 214 m i ustanowiła nowy – 222,5 m. Jako ciekawostkę dodajmy, że Julia ma na koncie już 11 rekordów świata.

Michał Bochenek – trener polskiej kadry freedivingu, ale także wciąż aktywny zawodnik był dumny, bo troje polskich freediverów wywalczyło podczas The World Games pięć medali i w tym aż trzy złote. Polska jest potęgą w tym sporcie. Dodajmy, że freediving był sportem olimpijskim podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 1900 roku i jak powiedział Prezes PKOl po rozmowach z Prezesem Polskiego Związku Freedivingu Radosławem Gacą, Komitet będzie podejmował zabiegi dyplomatyczne, aby ten stan rzeczy przywrócić.

– Każdy Wasz sport zasługuje na to, żeby choć raz znaleźć się w programie igrzysk olimpijskich – powiedział szef PKOl podczas briefingu dziękując sportowcom i ich trenerom za wspaniałe wyniki w Chinach.

Zuzanna Kula – złota medalistka w trójboju siłowym zdobyła złoty medal, okraszając go dwoma rekordami świata. Mimo tego zawodniczka mówiła, że liczyła tam na lepsze wyniki w swoim wykonaniu. Z kolei Arkadiusz Znojek – trener polskiej kadry trójboju siłowego – wspominał start Jarosława Olecha, który nie został sklasyfikowany, a przyjechał do Chengdu po czwarte złoto. Niestety między innymi kontuzja przed treningiem wykluczyła go z walki o podium.

Martyna Kierczyńska – srebrna medalistka w muaythai to najbardziej utytułowana polska zawodniczka w tym sporcie. W jej oraz naszym przekonaniu została skrzywdzona w walce finałowej, którą wygrała. Musiała się zadowolić srebrem, choć od początku mówiła, że jedzie tam po złoto. Maciej Domińczak – trener polskiej kadry muaythai opowiadał z kolei o tym, jak niesprawiedliwie oceniane i sędziowane są sztuki walki na takich imprezach. Martyna i Maciej to para także w życiu prywatnym i za kilkanaście dni wyjeżdżają do Czarnogóry, aby wziąć ślub. Gratulujemy!

Obecni w Centrum Olimpijskim byli także autorzy ostatniego polskiego medalu w Chengu i jedynego rodzinnego: Rozalia Janora i Arkadiusz Janora – srebrni medaliści drużynowo w motosurfingu.

Z kolei pierwszy, ale w historii polskiego tańca sportowego, medal The World Games zdobyli Madara Freiberga i Dariusz Myćka – i był to brąz w tańcach standardowych. Ich ulubionym tańcem jest fokstrot. Madara opowiedziała o sporcie i sztuce w tańcu, ale także o tym jak trudno dać z siebie wszystko, a zarazem uśmiechać się i wciąż pięknie wyglądać. Dariusz z kolej mówił o tym jak są dumni z tego, że spośród wielu świetnych polskich tancerzy to im udało się zapisać na kartach historii z pierwszym polskim medalem Igrzysk Światowych.

Podczas konferencji miło zaskoczeni zostali Martyna Kierczyńska i jej trener. Otóż Prezes PKOl Radosław Piesiewicz, mówiąc, że on także nie zgadza się z werdyktem sędziowskim finałowej walki, wręczył naszej zawodniczce replikę złotego medalu The World Games Chengdu 2025.

– W Chinach usłyszeliśmy sześć razy Mazurka Dąbrowskiego – to było piękne, ale uważam, że powinniśmy słyszeć nasz hymn siedmiokrotnie. Dla mnie jesteś złota Martyno – powiedział Radosław Piesiewicz. Zaskoczenia i wzruszenia nie kryła zawodniczka jak i szkoleniowiec, którzy podkreślali, że to był wspaniały gest ze strony PKOl i Prezesa Piesiewicza.

Polski Komitet Olimpijski