Polska - Portoryko. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarzy

Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana będą jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. W grupie B zmierzą się z: Portoryko, Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem oraz Iranem.

Przed dwoma laty podczas czempionatu w Bahrajnie Polacy uplasowali się na piątym miejscu.

MŚ siatkarzy: Polska - Portoryko. Kto wygrał? Wynik meczu

Jaki był wynik meczu Polska - Portoryko? Spotkanie na MŚ siatkarzy rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 8:00.

