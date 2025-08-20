Polska - Portoryko. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarzy

Siatkówka

Polska gra z Portoryko w swoim pierwszym spotkaniu mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Kto wygrał mecz? Sprawdź wynik meczu siatkarzy.

Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana będą jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. W grupie B zmierzą się z: Portoryko, Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem oraz Iranem. 

 

Przed dwoma laty podczas czempionatu w Bahrajnie Polacy uplasowali się na piątym miejscu. 

Jaki był wynik meczu Polska - Portoryko? Spotkanie na MŚ siatkarzy rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 8:00.

