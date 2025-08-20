Polskie siatkarki dotarły do Tajlandii! Tylko spójrz na to zdjęcie
Siatkarskie mistrzostwa świata kobiet za pasem. Turniej rozpocznie się już 22 sierpnia, a reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra dzień później. Tymczasem nasza kadra zameldowała się w Tajlandii.
Już od piątku czekają nas wielkie i niepowtarzalne emocje. W Tajlandii wystartują mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. W stawce nie zabraknie oczywiście reprezentacji Polski, która z tegorocznym mundialem wiąże duże nadzieje.
ZOBACZ TAKŻE: Bez szans na medal MŚ siatkarek? Nic nie zapowiada takiej sensacji
Tymczasem kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego dotarła na miejsce - do Phuket. To właśnie w tym mieście nasza drużyna narodowa rozegra swoje mecze grupowe.
Siatkarki podzieliły się zdjęciami w mediach społecznościowych. W szczególności uwagę przykuwa upominek, jaki otrzymała Aleksandra Gryka.
Polki czempionat zainaugurują w sobotę 23 sierpnia, a ich rywalkami będą Wietnamki. W kolejnych dniach Biało-Czerwone zmierzą się z Kenijkami (25 sierpnia) i Niemkami (27 sierpnia).
Przejdź na Polsatsport.pl