Siatkarskie mistrzostwa świata kobiet za pasem. Turniej rozpocznie się już 22 sierpnia, a reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra dzień później. Tymczasem nasza kadra zameldowała się w Tajlandii.

Polskie siatkarki dotarły do Tajlandii! Tylko spójrz na to zdjęcie
fot. PAP, Aleksandra Gryka (Instagram)
Polskie siatkarki są już w Tajlandii

Już od piątku czekają nas wielkie i niepowtarzalne emocje. W Tajlandii wystartują mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. W stawce nie zabraknie oczywiście reprezentacji Polski, która z tegorocznym mundialem wiąże duże nadzieje.

 

Tymczasem kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego dotarła na miejsce - do Phuket. To właśnie w tym mieście nasza drużyna narodowa rozegra swoje mecze grupowe.

 

Siatkarki podzieliły się zdjęciami w mediach społecznościowych. W szczególności uwagę przykuwa upominek, jaki otrzymała Aleksandra Gryka.

 

Polki czempionat zainaugurują w sobotę 23 sierpnia, a ich rywalkami będą Wietnamki. W kolejnych dniach Biało-Czerwone zmierzą się z Kenijkami (25 sierpnia) i Niemkami (27 sierpnia).

 

