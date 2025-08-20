Przełom w sprawię Szczęsnego. Wiemy kiedy Polak zostanie zarejestrowany

Piłka nożna

Wojciech Szczęsny dalej czeka na rejestrację w Barcelonie. Według "Mundo Deportivo" bramkarz już niebawem będzie mógł wrócić do składu "Dumy Katalonii".

Przełom w sprawię Szczęsnego. Wiemy kiedy Polak zostanie zarejestrowany
Fot. PAP
Wojciech Szczęsny

Nie jest tajemnicą, że Barcelona w ostatnim czasie posiada regularne kłopoty z rejestracją piłkarzy. W zeszłym sezonie takie problemy wystąpiły przy okazji Daniego Olmo, natomiast teraz klub dalej nie wcielił do drużyny Wojciecha Szczęsnego oraz nowego nabytku Roony'ego Bardghjiego. 

 

Według informacji "Mundo Deportivo" Barcelona czeka, aż z klubem pożegnają się Inaki Pena oraz boczny obrońca Hector Fort. Ma to  przyśpieszyć rejestrację zawodników kluczowych dla planów trenera. 

 

"Rejestracja Szczęsnego może zostać opóźniona, być może do trzeciego meczu z Rayo Vallecano. Zarówno Szczęsny, jak i Roony zostaną zarejestrowani, gdy tylko odejścia Peni i Forta zostaną sfinalizowane. 26-letni bramkarz wydaje się już definitywnie przedłużyć kontrakt i odejść na wypożyczenie, a 19-letni obrońca będzie wypożyczony lub sprzedany, a Aston Villa jest wśród zainteresowanych. Dzięki tym dwóm odejściom Barcelona jest w stanie pozyskać zarówno Szczęsnego, jak i Roony'ego" - informuje "Mundo Deportivo".

 

Kolejne spotkanie FC Barcelona rozegra 23 sierpnia o godz. 21:30. Rywalem Katalończyków będzie drużyna Levante.

KJ, Polsat Sport
FC BARCELONAHISZPANIALALIGAPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAWOJCIECH SZCZĘSNY
