Przełom w sprawię Szczęsnego. Wiemy kiedy Polak zostanie zarejestrowany

Nie jest tajemnicą, że Barcelona w ostatnim czasie posiada regularne kłopoty z rejestracją piłkarzy. W zeszłym sezonie takie problemy wystąpiły przy okazji Daniego Olmo, natomiast teraz klub dalej nie wcielił do drużyny Wojciecha Szczęsnego oraz nowego nabytku Roony'ego Bardghjiego.

ZOBACZ TAKŻE: Kłótnia w szatni wicemistrza. Dwóch zawodników pożegna się z klubem?

Według informacji "Mundo Deportivo" Barcelona czeka, aż z klubem pożegnają się Inaki Pena oraz boczny obrońca Hector Fort. Ma to przyśpieszyć rejestrację zawodników kluczowych dla planów trenera.

"Rejestracja Szczęsnego może zostać opóźniona, być może do trzeciego meczu z Rayo Vallecano. Zarówno Szczęsny, jak i Roony zostaną zarejestrowani, gdy tylko odejścia Peni i Forta zostaną sfinalizowane. 26-letni bramkarz wydaje się już definitywnie przedłużyć kontrakt i odejść na wypożyczenie, a 19-letni obrońca będzie wypożyczony lub sprzedany, a Aston Villa jest wśród zainteresowanych. Dzięki tym dwóm odejściom Barcelona jest w stanie pozyskać zarówno Szczęsnego, jak i Roony'ego" - informuje "Mundo Deportivo".

Kolejne spotkanie FC Barcelona rozegra 23 sierpnia o godz. 21:30. Rywalem Katalończyków będzie drużyna Levante.

KJ, Polsat Sport