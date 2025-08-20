Sport jako narzędzie wychowawcze. Wyjątkowy panel dyskusyjny zorganizowany przez SOS Wioski Dziecięce

Na scenie spotkają się osoby z różnych światów, które łączy jedno – sport. W gronie gości znalazła się Anna Kiełbasińska, sprinterka i wicemistrzyni olimpijska, Kinga Legieta, psycholożka sportu i siatkarka plażowa, a także Maja Makowska, ambasadorka SOS, która jako diabetyczka udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych, kończąc morderczy Double Ironman. Obok nich wystąpią również podopieczni SOS – Julia i Nikolaj z Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej w Siedlcach – oraz Jerzy Leziak, trener ju-jitsu i doradca programowy w Wiosce SOS w Kraśniku. Głos zabierze także Agnieszka Nowak-Musiej, lekarka i Dyrektorka Biura Medycznego PZU Zdrowie.

Tematyka dyskusji została podzielona na cztery bloki. Pierwszy dotyczyć będzie sportu jako narzędzia rozwoju – cech i nawyków, które kształtuje. Drugi skoncentruje się na zdrowiu psychicznym, a więc na tym, czy aktywność fizyczna może chronić przed depresją i kryzysami. W trzecim paneliści porozmawiają o motywacji i wsparciu, czyli jak zachęcać młodych do sportu bez niezdrowej presji ze strony rodziców czy trenerów. Ostatni blok poświęcony będzie rywalizacji i wartościom – jak uczyć przegrywania z godnością, szacunku do przeciwnika i zdrowego podejścia do zwycięstw.

Wnioski płynące z rozmowy mają być jasne: sport to droga do wytrwałości, współpracy i budowania poczucia sprawczości. Dla młodzieży SOS często jest to także pierwsze doświadczenie sukcesu i szkoła radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Debata potrwa godzinę – od 11:00 do 12:00 – a bezpośrednio po niej odbędzie się krótkie losowanie drużyn na turniej "Podaj Piłkę", który odbędzie się 26 sierpnia w Warszawie, a patronem medialnym wydarzenia jest Polsat Sport.

Annamaria Sobierajska