Tak wyglądały poprzednie mistrzostwa świata w wykonaniu Polek. Jak w tym roku pójdzie Biało-Czerwonym?

Już niedługo ruszą kolejne mistrzostwa świata siatkarek, które w tym roku zostaną rozegrane w Tajlandii. Biało-Czerwone rywalizować będą w grupie G, gdzie zmierzą się z narodowymi drużynami Wietnamu, Kenii i Niemiec. Przed rozpoczęciem czempionatu przypominamy, jak nasze zawodniczki zaprezentowały się na poprzednich mistrzostwach globu.

Na pewno wielu polskich kibiców dobrze wspomina czempionat z 2022 roku. Zaznaczmy, że byliśmy wtedy współorganizatorem jednej z najważniejszych imprez w świecie siatkówki. Zmagania toczyły się nad Wisłą i w Holandii, dokładnie w sześciu miastach: Arnhem (GelreDome), Rotterdamie (Ahoy Arena), Apeldoorn (Omnisport), Gdańsku (Ergo Arena), Łodzi (Atlas Arena, Sport Arena) i Gliwicach (Arena Gliwice).

Biało-Czerwone grały w grupie B. Podczas pierwszego etapu turnieju wygrały trzy z pięciu spotkań. Ich wyższość musiały uznać narodowe drużyny: Chorwacji, Tajlandii i Korei Południowej. Polki przegrały natomiast w starciach z Dominikaną i Turcją. Dzięki temu podopieczne Stefano Lavariniego zajęły czwarte miejsce w grupie i awansowały do drugiej fazy grupowej.

Na kolejnym etapie czempionatu nasze zawodniczki dołożyły do swojego bilansu kolejne trzy triumfy. Pokonały reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Kanady i Niemiec. Przegrały natomiast z zawodniczkami z Serbii. Te wyniki zapewniły Polkom czwarte miejsce w grupie i awans do ćwierćfinału.

Pierwszymi i jak się niestety okazało ostatnimi przeciwniczkami Biało-Czerwonych w fazie pucharowej były Serbki. Chociaż prowadzone przez Lavariniego zawodniczki walczyły do ostatniej piłki, to rywalki przychyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując po zaciętym tie-breaku. Warto przypomnieć, że to właśnie Serbki ostatecznie sięgnęły po mistrzostwo globu i w tym roku będą bronić zdobytego tytułu.

Wyniki i skróty meczów Polek na mistrzostwa świata siatkarek 2022:

23-09-2022: Polska - Chorwacja 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:15)

27-09-2022: Polska - Tajlandia 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)

28-09-2022: Polska - Korea Południowa 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)

29-09-2022: Polska - Dominikana 1:3 (25:18, 22:25, 21:25, 21:25)

29-09-2022: Polska - Turcja 2:3 (25:22, 23:25, 22:25, 25:18, 11:15)

04-10-2022: Polska - Serbia 0:3 (24:26, 22:25, 18:25)

05-10-2022: Polska - USA 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

07-10-2022: Polska - Kanada 3:2 (25:18, 19:25, 16:25, 25:23, 15:5)

08-10-2022: Polska - Niemcy 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10)

11-10-2022: Polska - Serbia 2:3 (25:21, 21:25, 19:25, 26:24, 14:16)

