Tragiczna informacja. Nie żyje legenda piłkarskiej reprezentacji

Zawodnik może być anonimowy dla polskich kibiców, lecz u siebie w kraju ma status legendy. Dla reprezentacji Beninu strzelił 21 goli. Jest to drugi najlepszy wynik w historii reprezentacji. Zagrał również na dwóch Pucharach Narodów Afryki.

ZOBACZ TAKŻE: Kłótnia w szatni wicemistrza. Dwóch zawodników pożegna się z klubem?

Sportowiec miał też bardzo dobre momenty w Europie. Strzelił sześć goli w jednym sezonie Pucharu UEFA (dawniejszej Ligi Europy). Zdobył też wiele bramek dla szwedzkiego Helsingborgs. Zawodnik miał również epizod we francuskim Metz czy saudyjskim Al Nassr, do którego przyszedł za ponad dwa miliony euro.

Zawodnik zmarł w wieku 39 lat. Według informacji podanych przez nigeryjskiego dziennikarza Shina Oludare, który rozmawiał z bratem zmarłego, przyczyną śmierci mógł być zły stan psychiczny byłego sportowca. Depresja i traumatyczne przeżycia związane ze spłonięciem jego domu czy odejściem siostry mogły być czynnikiem, który zadecydował o śmierci Benińczyka.

KJ, Polsat Sport