US Open 2025. Kiedy mecze? O której godzinie? Drabinka, nagrody

US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w USA, a konkretnie w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

Kiedy mecze US Open?

Tenisowi kibice z pewnością zastanawiają się, kiedy zostaną rozegrane mecze US Open. W tym roku amerykański turniej, jeśli chodzi o główną drabinkę, zostanie rozegrany w dniach 24 sierpnia - 7 września.

O której godzinie US Open?

Z racji tego, że mecze rozgrywane są w USA, spotkania US Open często nie są rozgrywane w "korzystnych" godzinach dla polskich kibiców, w przeciwieństwie choćby do Wimbledonu. Mecze US Open regularnie rozgrywane są w nocy polskiego czasu.

Drabinka US Open

Aktualnie trwają kwalifikacje do US Open 2025. Drabinka US Open tenisistek dostępna jest pod TYM LINKIEM, natomiast tenisistów - pod TYM LINKIEM.

Nagrody US Open

W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli nagród znalazło się aż 90 milionów dolarów.

Iga Świątek na US Open

Iga Świątek na US Open czuje się bardzo dobrze. Dość powiedzieć, że najlepsza polska tenisistka wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku.

Świątek do US Open przystępuje świeżo po triumfie w turnieju WTA w Cincinnati. W finale tej amerykańskiej imprezy tenisistka z Raszyna pokonała Włoszkę Jasminę Paolini.

BS, Polsat Sport