Na wstępnie należy przypomnieć, że sposób, w jaki rozgrywany jest tegoroczny turniej mikstowy na US Open, jest dość specyficzny. Wyjątkowo odbywa się on w tygodniu kwalifikacji do wielkoszlemowej imprezy, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa.

Mecze mają krótszy format. Gra się do dwóch wygranych setów. Każdy set jest rozgrywany do czterech gemów. Przy stanie 40-40 w gemie następny punkt jest decydujący. Przy stanie 4:4 w gemach jest rozgrywany klasyczny tie-break. Ewentualny trzeci set to tzw. super tie-break, czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch punktów różnicy. Dopiero w finale sety będą rozgrywane do sześciu gemów.

Amerykańska para wygrała dotychczas dwa mecze na amerykańskich kortach. Bez straty seta pokonali Belindę Bencic w duecie z Alexandrem Zverevem. W kolejnym starciu - z Taylor Townsend i Benem Sheltonem - również zwyciężyli 2:0, awansując do półfinału.

W dwóch setach oba spotkania zakończyła także włoska para. Errani i Vavassori najpierw nie dali szans Jelenie Rybakinie i Taylorowi Fritzowi, a w kolejnej rundzie pewnie pokonali Karolinę Muchovą i Andrieja Rublowa

Kto awansuje do finału miksta US Open? Zwycięski duet tego meczu stanie naprzeciwko wygranej pary z meczu Jessica Pegula/Jack Draper - Iga Świątek/Casper Ruud.

Relacja live i wynik na żywo meczu Danielle Collins/Christian Harrison - Sara Errani/Andrea Vavasori na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport, PAP