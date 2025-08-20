US Open: Linda Klimovicova - Jessika Ponchet. Relacja live i wynik na żywo

US Open to ostatnia impreza wielkoszlemowa w sezonie. Jedną z Polek, która przystąpiła do kwalifikacji na Flushing Meadows, jest reprezentująca biało-czerwone barwy od października 2024 Linda Klimovicova.

ZOBACZ TAKŻE: Jest awans do ćwierćfinału! Trudny mecz Polaka

Urodzona w Ołomuńcu tenisistka udanie zainaugurowała rywalizację w Nowym Jorku. W pierwszej rundzie nie miała jednak łatwego zadania, bowiem mierzyła się z jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek młodego pokolenia - Rosjanką Aliną Korniejewą.

Ich starcie trwało niemal trzy godziny. Ostatecznie Klimovicova triumfowała po niezwykle zażartej walce 7:6(4), 6:7(2), 6:4.

W drugiej fazie przeciwniczką Polki jest Jessika Ponchet. Rozstawiona z "25" Francuzka na start odprawiła wynikiem 6:4, 6:2 Amerykankę Elizabeth Mandlik.

Klimovicova i Ponchet miały już okazję grać przeciwko sobie. W 2023 podczas turnieju ITF W40 w Ricanach lepsza po wyrównanym starciu okazała się Francuzka, która odniosła wiktorię 6:2, 4:6, 6:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Jessika Ponchet na Polsatsport.pl.