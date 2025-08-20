US Open: Maja Chwalińska - Janice Tjen. Relacja live i wynik na żywo

US Open to ostatnia impreza wielkoszlemowa w sezonie. Jedną z Polek, która przystąpiła do kwalifikacji na Flushing Meadows, jest Maja Chwalińska.

Polka udanie zainaugurowała rywalizację w Nowym Jorku. W pierwszej rundzie bowiem bardzo pewnie - 6:2, 6:0 - pokonała Włoszkę Giorgię Pedone.

W drugiej fazie przeciwniczką Chwalińskiej jest Janice Tjen. Indonezyjka na start odprawiła rozstawioną z "22" Amerykankę - Varvarę Lepchenko - wynikiem 6:3, 6:1.

Tjen gra wybitny sezon na poziomie ITF. Wywalczyła aż sześć tytułów: W35 Goyang, W35 Andong, W15 Maanshan, W35 Luzhou, W50 Taizhou i W35 Taipei. W sierpniu grała też w finałach większych imprez: W75 Lexington oraz W100 Landsville.

Indonezyjka legitymuje się tym samym w tym roku świetnym bilansem. Odniosła aż 56 zwycięstw przy zaledwie 10 porażkach. Notowała również imponującą serię 27 triumfów z rzędu.

Wszystko to pozwoliło Tjen zaliczyć spektakularny awans w rankingu WTA. Indonezyjka rozpoczynała 2025 na 411. miejscu, a obecnie jest 147. Chwalińska natomiast plasuje się na 177. lokacie.

Dla obu zawodniczek jest to pierwsza bezpośrednia potyczka. Stawką finał eliminacji US Open.

