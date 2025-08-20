W tym wyścigu sensacje to codzienność. Gdzie obejrzeć Juddmonte International Stakes? Transmisja tv i stream online

Juddmonte International Stakes to płaska gonitwa Grupy 1 dla koni w wieku trzech lat i starszych, rozgrywana na dystansie 1 mili, 2 furlongów i 56 jardów (2063 m) na torze w Yorku. Wyścig znany jest z tego, że sensacje są w nim wręcz codziennością.



Pierwszą z nich przyniosły już inauguracyjne zmagania w 1972 roku. Triumfatorem został wówczas Roberto, ówczesny zwycięzca derby, który wyprzedził faworyta, Brigadiera Gerarda, dla którego drugie miejsce w Juddmonte International Stakes (rozgrywanym wówczas pod nazwą Benson and Hedges Gold Cup) było jedyną (!) porażką w karierze! Brigadier Gerard wygrał bowiem 17 z 18 gonitw, w których startował.



Ogromną niespodziankę mieliśmy również stosunkowo niedawno, bo dwa lata temu. W 2023 roku eksperci typowali pewny triumf Paddingtona (kurs 4:6), ale gwiazda słynnej irlandzkiej stajni Coolmore przybiegła na metę dopiero na trzecim miejscu, gdyż lepsze okazały się Mostahdaf i Nashwa. O tym, jak wielkie było to wydarzenie, może świadczyć fakt, iż przed porażką w Yorku Paddington miał serię siedmiu wygranych gonitw z rzędu, w tym aż czterech rangi G1 (Irish 2000 Guineas, St. James's Palace, Eclipse i Sussex Stakes)!



W historii startów w Juddmonte International Stakes mieliśmy również polski akcent. W 1977 roku na cały mityng zaproszono cztery najlepsze polskie konie, a w najbardziej prestiżowej gonitwie wystartował Negros. Furory jednak nie zrobił i do celownika dotarł daleko za zwycięzcą, koniem Relkino pod dżokejem Williamem Carsonem.



Liczne sensacje na torze w Yorku sprawiają, że tylko trzem koniom udało się tu triumfować dwukrotnie. Dokonały tego: Dahlia, uznawana za klacz stulecia (1974-75), Ezzoud (1993-94) i Halling (1995-96). Wsród dżokejów rekordzistą - z sześcioma wygranymi na koncie - jest Frankie Dettori (Halling 1996, Singspiel 1997, Sakhee 2001, Sulamani 2004, Authorized 2007 oraz Mostahdaf w 2023 roku), zaś najbardziej utytułowanym trenerem w historii Juddmonte International Stakes jest legendarny Aidan O'Brien, którego konie wygrywały tu siedmiokrotnie (w tym ubiegłoroczny zwycięzca, City of Troy).



Jeżeli chodzi o tegorocznych faworytów, to brytyjscy eksperci są zgodni: walka o zwycięstwo powinna rozstrzygnąć się między triumfatorem tegorocznego Prince of Wales's Stakes Ombudsmanem (dżokej: William Buick, trenerzy: John i Thady Gosdenowie) a Delacroix (dżokej: Ryan Moore, trener: Aidan O'Brien), który niedawno pokazał się z bardzo dobrej strony, wygrywając - właśnie z Ombudsmanem - gonitwę G1 Coral-Eclipse w Sandown. Historia uczy jednak, że w Juddmonte International Stakes faworyci nie zawsze spełniają pokładane w nich nadzieje, więc nie będzie wielkim zdziwieniem, jeśli zwycięstwo odniesie mniej liczony koń.



Transmisję Juddmonte International Stakes będzie można obejrzeć w środę (20 sierpnia) w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.30.

Robert Iwanek, Annamaria Sobierajska