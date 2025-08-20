Czas na 1/8 finału imprezy w USA. Katie Boulter, znajdująca się aktualnie na 48. pozycji w rankingu WTA, w poprzedniej rundzie pokonała Yue Yuan 2:0. Brytyjka ma okazję do poprawy po nieudanym występie na imprezie w Cincinnati, gdzie w pierwszej serii zmagań przegrała z Olgą Danilovic.

Natomiast Golubic, również w dwóch setach, rozprawiła się z wyżej notowaną Lucią Bronzetti w 1/16 finału. Szwajcarka na przełomie lipca i sierpnia brała udział w zawodach WTA 125 w Warszawie, gdzie doszła do finału. W decydującym starciu musiała jednak uznać wyższość Czeszki - Kateriny Siniakovej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katie Boulter - Viktorija Golubic na Polsatsport.pl. Początek w środę o 17:00.

MR, Polsat Sport