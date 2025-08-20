WTA w Cleveland: Sorana Cirstea - Jil Teichmann. Relacja live i wynik na żywo

Sorana Cirstea - Jil Teichmann to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cleveland. Relacja live i wynik na żywo meczu Sorana Cirstea - Jil Teichmann na Polsatsport.pl.

Cirstea po dość udanym występie na imprezie w Cincinnati, gdzie odpadła dopiero w czwartej rundzie w starciu z Igą Świątek (tryumfatorką zawodów), chce równie dobrze zaprezentować się w Cleveland. W pierwszej serii zmagań Rumunka pewnie pokonała Moyukę Ucchijimę 2:0 (6:4, 6:1). 

 

Teichmann, po nieudanym występie na Wimbledonie, brała udział w turnieju WTA 250 w Iasi. Tam udało jej się awansować do finału, lecz poległa w nim z Rumunką - Iriną Begu, przegrywając 0:2. Teraz, w pierwszej rundzie zmagań w USA, Szwajcarka zwyciężyła nad Lois Boisson 2:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sorana Cirstea - Jil Teichmann na Polsatsport.pl. Początek w środę o 17:00.

 

 

