Cirstea po dość udanym występie na imprezie w Cincinnati, gdzie odpadła dopiero w czwartej rundzie w starciu z Igą Świątek (tryumfatorką zawodów), chce równie dobrze zaprezentować się w Cleveland. W pierwszej serii zmagań Rumunka pewnie pokonała Moyukę Ucchijimę 2:0 (6:4, 6:1).

ZOBACZ TAKŻE: Znany tenisista kończy karierę. Ma dopiero 30 lat

Teichmann, po nieudanym występie na Wimbledonie, brała udział w turnieju WTA 250 w Iasi. Tam udało jej się awansować do finału, lecz poległa w nim z Rumunką - Iriną Begu, przegrywając 0:2. Teraz, w pierwszej rundzie zmagań w USA, Szwajcarka zwyciężyła nad Lois Boisson 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sorana Cirstea - Jil Teichmann na Polsatsport.pl. Początek w środę o 17:00.

MR, Polsat Sport