WTA w Monterrey: Diana Sznajder - Kamilla Rachimowa. Relacja live i wynik na żywo
Diana Sznajder - Kamilla Rachimowa to spotkanie w ramach turnieju WTA w Monterrey. Relacja live i wynik na żywo meczu Diana Sznajder - Kamilla Rachimowa na Polsatsport.pl
Czas na kolejną fazę turnieju w Meksyku. Sznajder imprezę rozpoczyna od 1/8 finału.
Ostatnio występowała w Montrealu i Cincinnati. Zarówno w Kanadzie, jak i w USA odpadła w pierwszej serii gier - musiała uznać wyższość kolejno Marii Bouzkovej i Yue Yuan.
ZOBACZ TAKŻE: Znany tenisista kończy karierę. Ma dopiero 30 lat
Rachimowa w 1/16 finału pokonała wyżej notowaną Jessicę Bouzas Maneiro 2:0. Wcześniej, tak jak Sznajder, mierzyła się w Kanadzie i USA, z tą różnicą, że w Montrealu przeszła pierwszą rundę, wygrywając z Kaylą Cross. Następnie przegrała z Eliną Switoliną.
Z kolei w Cincinnati zatrzymała się już na pierwszej przeszkodzie. Lepsza okazała się Maria Sakkari.
Kto będzie górą i awansuje do ćwierćfinału zmagań w Meksyku?
Relacja live i wynik na żywo meczu Diana Sznajder - Kamilla Rachimowa na Polsatsport.plPrzejdź na Polsatsport.pl