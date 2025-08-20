Czas na kolejną fazę turnieju w Meksyku. Sznajder imprezę rozpoczyna od 1/8 finału.

Ostatnio występowała w Montrealu i Cincinnati. Zarówno w Kanadzie, jak i w USA odpadła w pierwszej serii gier - musiała uznać wyższość kolejno Marii Bouzkovej i Yue Yuan.

ZOBACZ TAKŻE: Znany tenisista kończy karierę. Ma dopiero 30 lat

Rachimowa w 1/16 finału pokonała wyżej notowaną Jessicę Bouzas Maneiro 2:0. Wcześniej, tak jak Sznajder, mierzyła się w Kanadzie i USA, z tą różnicą, że w Montrealu przeszła pierwszą rundę, wygrywając z Kaylą Cross. Następnie przegrała z Eliną Switoliną.

Z kolei w Cincinnati zatrzymała się już na pierwszej przeszkodzie. Lepsza okazała się Maria Sakkari.

Kto będzie górą i awansuje do ćwierćfinału zmagań w Meksyku?

Relacja live i wynik na żywo meczu Diana Sznajder - Kamilla Rachimowa na Polsatsport.pl

MR, Polsat Sport