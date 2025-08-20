Czas na kolejną fazę turnieju w Meksyku. Vekić w 1/16 finału pewnie wygrała z Marią Sakkari. Chorwatka nie dała Greczynce szans, wygrywając to spotkanie 2:0 (6:2, 6:3)

ZOBACZ TAKŻE: Znany tenisista kończy karierę. Ma dopiero 30 lat

Mertens w pierwszej rundzie zdecydowanie pokonała Annę Blinkową w dwóch setach.

Wcześniej Belgijka brała udział w zawodach WTA w Montrealu i Cincinnati. W Kanadzie odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Anną Kalinską, a w USA najpierw pokonała Clervie Ngounoue, a potem uległa Jelenie Rybakinie.

Kto awansuje do ćwierćfinału zmagań w Meksyku?

Relacja live i wynik na żywo meczu Donna Vekić - Elise Mertens na Polsatsport.pl. Początek o 23:00.

MR, Polsat Sport