Czas na pierwszą rundę imprezy w Meksyku. Noskova ma szansę zrehabilitować się po nieudanych występach w Montrealu i Cincinnati. W kanadyjskim mieście odpadła już w pierwszej rundzie, przegrywając w dwóch setach z Jaqueline Cristian. W USA natomiast uległa na początku zmagań Ivie Jovic.

Z kolei Sun w Kanadzie przeszła pierwszą serię gier, wygrywając z Soraną Cirsteą w dwóch setach. Dopiero w drugiej poniosła klęskę z Amandą Anisimową. W Stanach Zjednoczonych Nowozelandka również zatrzymała się na drugiej rundzie - najpierw pokonała Antonię Ruzic, a potem nie dała rady Jekaterinie Aleksandrowej.

Kto będzie górą w Meksyku i awansuje do kolejnej fazy zawodów?

Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Noskova - Lulu Sun na Polsatsport.pl Początek w środę o 5:00.

MR, Polsat Sport