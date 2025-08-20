WTA w Monterrey: Marie Bouzkova - Beatriz Haddad Maia. Relacja live i wynik na żywo

Marie Bouzkova - Beatriz Haddad Maia to spotkanie w ramach turnieju WTA w Monterrey. Relacja live i wynik na żywo meczu Marie Bouzkova - Beatriz Haddad Maia na Polsatsport.pl

Czas na kolejną fazę turnieju w Meksyku. Bouzkova w pierwszej rundzie wyeliminowała Turczynkę Zeynep Sonmez 2:1.

 

Wcześniej Czeszka brała udział w zawodach WTA w Montrealu, gdzie pokonała Moyukę Uchijimę, a potem Dianę Sznajder. Dopiero w trzeciej serii gier musiała uznać wyższość Victorii Mboko. 

 

Haddad Maia zmagania w Monterrey rozpoczyna od 1/8 finału. Jej występy w Montrealu i Cincinnati nie należały do udanych. W Kanadzie już w pierwszej rundzie przegrała z niżej notowaną Suzan Lamens, a w USA w meczu 1/32 finały uległa Mayi Joint 1:2. 

 

Która z tenisistek awansuje do ćwierćfinału zmagań w Meksyku?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Marie Bouzkova - Beatriz Haddad Maia na Polsatsport.pl. Początek meczu  o 23:00.

