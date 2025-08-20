Wygrana polskiej tenisistki! Zakończyła fatalną serię

Ostatnie miesiące nie należały do udanych dla Katarzyny Piter. Polka notowała serię siedmiu porażek z rzędu, a ostatnią wiktorię odniosła 11 czerwca w 's-Hertogenbosch. W tym tygodniu Piter rywalizuje u boku Anny Bondar w imprezie rangi WTA 500 w Monterrey. W pierwszej rundzie przeciwniczkami polsko-węgierskiego duetu były Oksana Kałasznikowa i Monica Niculescu.

ZOBACZ TAKŻE: Dobre występy polskich tenisistek w US Open

Pierwszy set był wyrównany. Pierwsze przełamanie nadeszło w ósmym gemie, gdy na 5:3 odskoczyły Gruzinka i Rumunka. Nie zdołały one jednak domknąć partii, a Piter i Bondar zniwelowały różnicę. O losach partii zadecydował tie-break. W nim Kałasznikowa i Niculescu prowadziły już 6:4, ale od tamtego momentu świetną dyspozycją wykazały się Polka z Węgierką, które wygrały cztery punkty z rzędu i wyszły na prowadzenie w całym spotkaniu.

W drugiej odsłonie zmagań ponownie jako pierwsze breaka zyskały Kałasznikowa i Niculescu, ale znów nie były w stanie potwierdzić go przy własnym podaniu, a na tablicy widniał wynik 4:4. Kluczowa była końcówka. Piter i Bondar przy stanie 6:5 i serwisie rywalek dotarły do piłki meczowej. Polsko-węgierska dwójka okazała się wtedy bezbłędna, zamykając starcie.

Piter i Bondar awansowały tym samym do ćwierćfinału turnieju w Monterrey. O miejsce w najlepszej czwórce powalczą z rozstawionymi z "4" Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez.

Katarzyna Piter/Anna Bondar - Oksana Kałasznikowa/Monica Niculescu 7:6(6), 7:5