Wygrana polskiej tenisistki! Zakończyła fatalną serię

Julian CieślakTenis

Katarzyna Piter odniosła pierwsze zwycięstwo od czerwca. Polka - w parze z Węgierką Anną Bondar - pokonała Gruzinkę Oksanę Kałasznikową i Rumunkę Monicę Niculescu, awansując do ćwierćfinału turnieju WTA w Monterrey.

Wygrana polskiej tenisistki! Zakończyła fatalną serię
fot. PAP
Katarzyna Piter

Ostatnie miesiące nie należały do udanych dla Katarzyny Piter. Polka notowała serię siedmiu porażek z rzędu, a ostatnią wiktorię odniosła 11 czerwca w 's-Hertogenbosch. W tym tygodniu Piter rywalizuje u boku Anny Bondar w imprezie rangi WTA 500 w Monterrey. W pierwszej rundzie przeciwniczkami polsko-węgierskiego duetu były Oksana Kałasznikowa i Monica Niculescu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dobre występy polskich tenisistek w US Open

 

Pierwszy set był wyrównany. Pierwsze przełamanie nadeszło w ósmym gemie, gdy na 5:3 odskoczyły Gruzinka i Rumunka. Nie zdołały one jednak domknąć partii, a Piter i Bondar zniwelowały różnicę. O losach partii zadecydował tie-break. W nim Kałasznikowa i Niculescu prowadziły już 6:4, ale od tamtego momentu świetną dyspozycją wykazały się Polka z Węgierką, które wygrały cztery punkty z rzędu i wyszły na prowadzenie w całym spotkaniu.

 

W drugiej odsłonie zmagań ponownie jako pierwsze breaka zyskały Kałasznikowa i Niculescu, ale znów nie były w stanie potwierdzić go przy własnym podaniu, a na tablicy widniał wynik 4:4. Kluczowa była końcówka. Piter i Bondar przy stanie 6:5 i serwisie rywalek dotarły do piłki meczowej. Polsko-węgierska dwójka okazała się wtedy bezbłędna, zamykając starcie.

 

Piter i Bondar awansowały tym samym do ćwierćfinału turnieju w Monterrey. O miejsce w najlepszej czwórce powalczą z rozstawionymi z "4" Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez.

 

Katarzyna Piter/Anna Bondar - Oksana Kałasznikowa/Monica Niculescu 7:6(6), 7:5

Przejdź na Polsatsport.pl
ABIERTO GNP SEGUROSABIERTO GNP SEGUROS 2025ANNA BONDARKATARZYNA PITERMONICA NICULESCUOKSANA KAŁASZNIKOWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 500 MONTERREYWTA 500 MONTERREY 2025WTA MONTERREYWTA MONTERREY 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Carlos Alcaraz: To nie jest sposób, w jaki chciałbym wygrać turniej
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 