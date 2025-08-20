Zaskakujący wybór! Poznaliśmy nowego trenera czołowej drużyny polskiej siatkówki

Adrian Chyliński był już wcześniej związany z drużyną ŁKS Commercecon Łódź. W sezonie 2022/23 pełnił rolę asystenta trenera, gdy Łódzkie Wiewióry wywalczyły złoty medal mistrzostw Polski. Później przeniósł się na Węgry, gdzie pełnił rolę pierwszego trenera klubu Fatum Nyiregyhaza.





W lipcu tego roku wrócił do ŁKS, jednak w zupełnie innym charakterze. Miał pełnić w klubie rolę dyrektora zarządzającego.

– Wracam w nowej roli, która będzie największym wyzwaniem w moim życiu. To ogromna odpowiedzialność i zdaję sobie sprawę, jak wiele pracy nas czeka. Nie chcę rzucać wielkich słów na wiatr - przed nami bardzo intensywny i wymagający czas. W klubie jest naprawdę dużo do zrobienia – mówił wówczas, cytowany przez klubowy portal.

Sytuacja finansowa łódzkiego klubu sprawiła, że z roli trenera zrezygnował Przemysław Kawka, który podpisał kontrakt zaledwie miesiąc temu. We wtorek poinformowano o rozstaniu, a z drużyną rozstały się również Marlena Kowalewska i Natalia Mędrzyk.

Jak się okazało, pierwszym trenerem drużyny zostanie Chyliński, który będzie łączył tę rolę z funkcją dyrektora klubu. Nowy trener poinformował o tym w mediach społecznościowych klubu.

– Po rozmowach podjęliśmy decyzję, że oprócz bycia dyrektorem klubu, zostanę również pierwszym szkoleniowcem na nowy sezon. Zorganizowaliśmy pracę biura i sztabu szkoleniowego w taki sposób, że podzieliliśmy się obowiązkami tak, by każda z tych ról była wykonywana na odpowiednim poziomie – powiedział Chyliński.

– Dam z siebie wszystko, podobnie jak zespół i postaramy się zrobić jak najlepszy wynik w tym sezonie – zapewnił, prosząc jednocześnie o wsparcie i zaangażowanie kibiców łódzkiego klubu.

Siatkarki ŁKS Łódź trzykrotnie wywalczyły mistrzostwo Polski (1983, 2019, 2023). W ubiegłym sezonie zdobyły srebrne medale, przegrywając w finale z Developresem Rzeszów.