Reprezentacja Polski siatkarzy do lat 21 już za chwilę rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata. Na niecały dzień przed startem czempionatu w ekipie Biało-Czerwonych doszło do zmiany.

Zmiana w kadrze polskich siatkarzy! Taka informacja na chwilę przed mistrzostwami świata
fot. CEV
Zmiana w kadrze reprezentacji Polski

Już w czwartek 21 sierpnia rozegrane zostaną pierwsze mecze tegorocznej edycji mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Z samego rana na parkiecie pojawią się Polacy, którzy w swoim premierowym starciu zmierzą się z reprezentantami Portoryko.

 

W środę Polski Związek Piłki Siatkowej wydał bardzo ważny komunikat. Jak się okazuje, w ekipie prowadzonej przed Piotra Grabana doszło do zmian personalnych. Wszystko przez kontuzję Mateusza Kowalczyka, której ten doznał podczas meczu kontrolnego z Włochami.

 

"Po pogłębionych badaniach i konsultacjach medycznych, niemożliwy okazał się występ Mateusza Kowalczyka w zbliżającym się czempionacie. W reakcji na nagłą sytuację do składu powołano Artura Beckera, który wyląduje w Chinach w czwartek w godzinach porannych" - można przeczytać.

 

Poinformowano, również, że w konsekwencji tej zmiany na pozycji rozgrywającego na turnieju w Chinach zagrają Błażej Bień i Artur Becker.

 

 

Oprócz meczu z Portoryko Biało-Czerwonych czekają jeszcze cztery spotkania na pierwszym etapie czempionatu. Zagrają z narodowymi drużynami Korei Południowej (22.08), Kanady (23.08), Kazachstanu (25.08) oraz Iranu (26.08).

 

Transmisje z meczów mistrzostw świata siatkarzy U21 dostępne będą na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

