Zmiana w kadrze polskich siatkarzy! Taka informacja na chwilę przed mistrzostwami świata

Już w czwartek 21 sierpnia rozegrane zostaną pierwsze mecze tegorocznej edycji mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Z samego rana na parkiecie pojawią się Polacy, którzy w swoim premierowym starciu zmierzą się z reprezentantami Portoryko.

W środę Polski Związek Piłki Siatkowej wydał bardzo ważny komunikat. Jak się okazuje, w ekipie prowadzonej przed Piotra Grabana doszło do zmian personalnych. Wszystko przez kontuzję Mateusza Kowalczyka, której ten doznał podczas meczu kontrolnego z Włochami.

"Po pogłębionych badaniach i konsultacjach medycznych, niemożliwy okazał się występ Mateusza Kowalczyka w zbliżającym się czempionacie. W reakcji na nagłą sytuację do składu powołano Artura Beckera, który wyląduje w Chinach w czwartek w godzinach porannych" - można przeczytać.

Poinformowano, również, że w konsekwencji tej zmiany na pozycji rozgrywającego na turnieju w Chinach zagrają Błażej Bień i Artur Becker.

Oprócz meczu z Portoryko Biało-Czerwonych czekają jeszcze cztery spotkania na pierwszym etapie czempionatu. Zagrają z narodowymi drużynami Korei Południowej (22.08), Kanady (23.08), Kazachstanu (25.08) oraz Iranu (26.08).

Transmisje z meczów mistrzostw świata siatkarzy U21 dostępne będą na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.