Jan Zieliński powalczy o półfinał turnieju ATP w Winston-Salem. Jego partnerem podczas rywalizacji w Stanach Zjednoczonych jest reprezentant gospodarzy Jackson Withrow.

Withrow jest kolejnym partnerem Polaka w tym roku. Amerykanin zastąpił czeskiego tenisistę Adama Pavlaska.

W poprzedniej rundzie polsko-amerykański duet wyeliminował po zaciętym spotkaniu parę Sadio Doumbia/Nathaniel Lammons.

AK, Polsat Sport