ATP w Winston-Salem: Zieliński/Withrow - Cabral/Miedler. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jan Zieliński/Jackson Withrow zmierzą się z parą Francisco Cabral/Lucas Miedler w ćwierćfinale turnieju ATP w Winston-Salem. Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Withrow - Cabral/Miedler na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński powalczy o półfinał turnieju ATP w Winston-Salem. Jego partnerem podczas rywalizacji w Stanach Zjednoczonych jest reprezentant gospodarzy Jackson Withrow.

 

Withrow jest kolejnym partnerem Polaka w tym roku. Amerykanin zastąpił czeskiego tenisistę Adama Pavlaska.

 

W poprzedniej rundzie polsko-amerykański duet wyeliminował po zaciętym spotkaniu parę Sadio Doumbia/Nathaniel Lammons.

 

AK, Polsat Sport
