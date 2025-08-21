ATP w Winston-Salem: Zieliński/Withrow - Cabral/Miedler. Relacja live i wynik na żywo
Jan Zieliński/Jackson Withrow zmierzą się z parą Francisco Cabral/Lucas Miedler w ćwierćfinale turnieju ATP w Winston-Salem. Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Withrow - Cabral/Miedler na Polsatsport.pl.
Jan Zieliński powalczy o półfinał turnieju ATP w Winston-Salem. Jego partnerem podczas rywalizacji w Stanach Zjednoczonych jest reprezentant gospodarzy Jackson Withrow.
Withrow jest kolejnym partnerem Polaka w tym roku. Amerykanin zastąpił czeskiego tenisistę Adama Pavlaska.
W poprzedniej rundzie polsko-amerykański duet wyeliminował po zaciętym spotkaniu parę Sadio Doumbia/Nathaniel Lammons.
