Mielczanie kiepsko rozpoczęli ten sezon. W pierwszych pięciu spotkaniach zanotowali zaledwie jedno zwycięstwo. W ostatnim meczu Stal przegrała 0:2 z ŁKS Łódź.

Z kolei piłkarze z Opola obecnie zajmują miejsce w środku tabeli. W ostatnim meczu niespodziewanie zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1:1. Warto zaznaczyć, że Odra nie przegrała żadnego spotkania od pierwszej kolejki.

Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

KJ, Polsat Sport