Betclic 1. Liga: FKS Stal Mielec - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo
FKS Stal Mielec zagra z Odrą Opole w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - Odra Opole na Polsatsport.pl.
Mielczanie kiepsko rozpoczęli ten sezon. W pierwszych pięciu spotkaniach zanotowali zaledwie jedno zwycięstwo. W ostatnim meczu Stal przegrała 0:2 z ŁKS Łódź.
ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Jagiellonia - Dinamo?
Z kolei piłkarze z Opola obecnie zajmują miejsce w środku tabeli. W ostatnim meczu niespodziewanie zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1:1. Warto zaznaczyć, że Odra nie przegrała żadnego spotkania od pierwszej kolejki.
Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.
Przejdź na Polsatsport.pl