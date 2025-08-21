Betclic 1. Liga: FKS Stal Mielec - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

FKS Stal Mielec zagra z Odrą Opole w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - Odra Opole na Polsatsport.pl.

Mielczanie kiepsko rozpoczęli ten sezon. W pierwszych pięciu spotkaniach zanotowali zaledwie jedno zwycięstwo. W ostatnim meczu Stal przegrała 0:2 z ŁKS Łódź. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Jagiellonia - Dinamo?

 

Z kolei piłkarze z Opola obecnie zajmują miejsce w środku tabeli. W ostatnim meczu niespodziewanie zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1:1. Warto zaznaczyć, że Odra nie przegrała żadnego spotkania od pierwszej kolejki.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

 

 

 

 

 

KJ, Polsat Sport
