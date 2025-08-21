Górnik Łęczna jak dotąd nie wygrał ani jednego spotkania w lidze. Bilans tego klubu to na ten moment trzy remisy i dwie porażki. Ostatni mecz zakończył się remisem 2:2 z GKS Tychy.

Zespół z Siedlec wygrał ostatnie dwa ligowe mecze. Oba spotkania zakończyły się wynikiem 2:0. Najpierw w czwartej kolejce ograli Ruch Chorzów, a następnie w kolejnym meczu odprawili z kwitkiem Polonię Bytom.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

KJ, Polsat Sport