Betclic 1. Liga: Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Górnik Łęczna zagra z Pogonią Siedlce w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl.

Górnik Łęczna jak dotąd nie wygrał ani jednego spotkania w lidze. Bilans tego klubu to na ten moment trzy remisy i dwie porażki. Ostatni mecz zakończył się remisem 2:2 z GKS Tychy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Eksperci zachwyceni Polakiem! Zwracają uwagę na ten aspekt

 

Zespół z Siedlec wygrał ostatnie dwa ligowe mecze. Oba spotkania zakończyły się wynikiem 2:0. Najpierw w czwartej kolejce ograli Ruch Chorzów, a następnie w kolejnym meczu odprawili z kwitkiem Polonię Bytom.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

KJ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGÓRNIK ŁĘCZNAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SIEDLCE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 