Betclic 1. Liga: Puszcza Niepołomice - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo
Puszcza Niepołomice kontra GKS Tychy to spotkanie w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - GKS Tychy na Polsatsport.pl.
Puszcza kiepsko rozpoczęła sezon. Spadkowicz z Ekstraklasy nie wygrali jeszcze ani jednego meczu. W pięciu spotkaniach zanotował cztery remisy i porażkę. W ostatnim starciu ligowym zremisowali z Ruchem Chorzów 2:2.
Drużyna z Tychów obecnie okupuje środek tabeli. W ostatnim spotkaniu zremisowała z Górnikiem Łęczna 2:2. Warto zaznaczyć, że GKS punkty stracił w samej końcówce spotkania.
Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.