Betclic 1. Liga: Puszcza Niepołomice - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Puszcza Niepołomice kontra GKS Tychy to spotkanie w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - GKS Tychy na Polsatsport.pl.

Puszcza kiepsko rozpoczęła sezon. Spadkowicz z Ekstraklasy nie wygrali jeszcze ani jednego meczu. W pięciu spotkaniach zanotował cztery remisy i porażkę. W ostatnim starciu ligowym zremisowali z Ruchem Chorzów 2:2. 

 

Drużyna z Tychów obecnie okupuje środek tabeli. W ostatnim spotkaniu zremisowała z Górnikiem Łęczna 2:2. Warto zaznaczyć, że GKS punkty stracił w samej końcówce spotkania.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

KJ, Polsat Sport
