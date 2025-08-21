Puszcza kiepsko rozpoczęła sezon. Spadkowicz z Ekstraklasy nie wygrali jeszcze ani jednego meczu. W pięciu spotkaniach zanotował cztery remisy i porażkę. W ostatnim starciu ligowym zremisowali z Ruchem Chorzów 2:2.

Drużyna z Tychów obecnie okupuje środek tabeli. W ostatnim spotkaniu zremisowała z Górnikiem Łęczna 2:2. Warto zaznaczyć, że GKS punkty stracił w samej końcówce spotkania.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

KJ, Polsat Sport