Chaos na stadionie w Buenos Aires. Mecz przerwany przez zamieszki kibiców
Mecz piłkarskich rozgrywek Copa Sudamericana w Buenos Aires pomiędzy miejscowym Independiente i Universidad de Chile został przerwany na początku drugiej połowy z powodu zamieszek wywołanych przez kibiców gości.
Fani Universidad de Chile rzucali różnymi przedmiotami w sympatyków gospodarzy, co zmusiło policję do interwencji i częściowej ewakuacji stadionu Libertadores de America. Pomimo interwencji służb bezpieczeństwa przemoc chaos trwał nadal i doszło do starć między kibicami, w których rannych zostało 10 osób. Aresztowano 90.
Wydarzenia na stadionie zmusiły urugwajskiego sędziego Gustavo Tejerę do przerwanie rewanżowego meczu 1/8 finału przy wyniku 1:1. Później południowoamerykańska federacja piłkarska CONMEBOL poinformowała, że spotkanie nie zostanie dokończone, ponieważ gospodarze nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Universidad de Chile 2:1.
Copa Sudamericana to rozgrywki klubowe w Ameryce Południowej utworzone w 2002 roku z połączenia dwóch innych pucharów: Copa Mercosur i Copa Merconorte. Obecnie jest to drugi pod względem rangi puchar w Ameryce Południowej, po Copa Libertadores. Zdobywcy obu trofeów rozgrywają mecz o Recopa Sudamericana – odpowiednik Superpucharu Europy na Starym Kontynencie.