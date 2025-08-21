Chaos na stadionie w Buenos Aires. Mecz przerwany przez zamieszki kibiców

Fani Universidad de Chile rzucali różnymi przedmiotami w sympatyków gospodarzy, co zmusiło policję do interwencji i częściowej ewakuacji stadionu Libertadores de America. Pomimo interwencji służb bezpieczeństwa przemoc chaos trwał nadal i doszło do starć między kibicami, w których rannych zostało 10 osób. Aresztowano 90.

Wydarzenia na stadionie zmusiły urugwajskiego sędziego Gustavo Tejerę do przerwanie rewanżowego meczu 1/8 finału przy wyniku 1:1. Później południowoamerykańska federacja piłkarska CONMEBOL poinformowała, że spotkanie nie zostanie dokończone, ponieważ gospodarze nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Universidad de Chile 2:1.

Copa Sudamericana to rozgrywki klubowe w Ameryce Południowej utworzone w 2002 roku z połączenia dwóch innych pucharów: Copa Mercosur i Copa Merconorte. Obecnie jest to drugi pod względem rangi puchar w Ameryce Południowej, po Copa Libertadores. Zdobywcy obu trofeów rozgrywają mecz o Recopa Sudamericana – odpowiednik Superpucharu Europy na Starym Kontynencie.

AK, PAP