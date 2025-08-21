Czas na rozgrywki Ekstraligi! Kto zostanie mistrzem?

7 czerwca rugbiści Awenty Pogoni w finale ekstraligi pokonali na własnym stadionie Orlen Orkan Sochaczew 21:9 i wywalczyli swój pierwszy w historii tytuł.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Czaplicki poinformował, że w drużynie nie zaszły poważnie zmiany kadrowe.

- Sytuacja w tym zakresie jest stabilna. My stawiamy na rozwój tych zawodników, których już mamy - podkreślił.

W ramach przygotowań do sezonu mistrzowie Polski pojechali do Francji. Rozegrali tam sparing z zespołem Rugby Club Tricastin (rywalizuje na czwartym poziomie francuskich rozgrywek). Siedlczanie przegrali 31:63.

- To był dobry, zimny prysznic przed startem ekstraligi – powiedział szef Pogoni podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się w Warszawie. Konferencja prasowa była poświęcona przygotowaniom do sezonu wszystkich ekstraligowych drużyn. Prezes Orkanu Sochaczew Robert Małolepszy potwierdził, że w zespole wicemistrza Polski latem doszło do dużych zmian personalnych. Aż 12 zawodników ogłosiło, że przechodzi do innego zespołu lub kończy karierę.

- Mamy to szczęście, że od wielu lat solidnie szkolimy młodzież - powiedział. Sześciu młodych zawodników przeszło do seniorskiej drużyny z Sochaczewa. Poza tym formacja młyna została wzmocniona obcokrajowcami. W Orlenie Orkanie zostali też tak kluczowi gracze, jak m.in. Jonathan O’Neill, Andre Meyer, Peter Steenkamp.

Brązowy medal w minionym sezonie zdobyła Energa Ogniwo Sopot. Władze klubu z Trójmiasta nie ukrywają, że celem rozpoczynający się sezon jest wywalczenie 12. tytułu mistrzowskiego.

Beniaminkiem ekstraligi jest najbardziej utytułowany polski zespół w 15-osobowej odmianie rugby. AZS AWF Warszawa aż 16-krotnie sięgnął po tytuł mistrza Polski. Jednak drużyna ze stolicy ma dość długą przerwę w rywalizacji w gronie najlepszych, poprzednio grała w ekstralidze w sezonie 2012/2013.

Prezes AZS AWF Jolanta Żyśko przyznała, że celem drużyny na sezon 2025/2026 jest pozostaje w ekstralidze. Ma nadzieję, że zespół rywalizując z najlepszymi będzie się rozwijać.

Przypomniała, że AZS AWF to klub wielosekcyjny, a jego władze stawiają duży nacisk na rozwój sportu dzieci, młodzieży jak i akademickiego.

Podczas konferencji prasowej przypomniano, że drużyna która na koniec sezonu zajmie 10. miejsce (ostatnie) opuści ekstraligę, a jej miejsce ma zająć najlepsza pierwszej ligi. Jednak regulamin rozgrywek zakłada od tego wyjątek. W przypadku rezygnacji z awansu zespołu, który w sezonie 2025/2026 wygrał rywalizację na drugim szczeblu rozgrywek, ostatnia ekipa ekstraligi pozostanie na tym samym poziomie na kolejny sezon.

