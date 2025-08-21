Czy Jannik Sinner zagra w US Open? Wiadomo, co ze zdrowiem tenisisty

Darren Cahill, trener lidera rankingu tenisistów Jannika Sinnera, zapewnił, że Włoch wraca do zdrowia i będzie gotowy na obronę tytułu w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym US Open.

fot. PAP
Jannik Sinner i Carlos Alcaraz

Sinner z powodów zdrowotnych skreczował w pierwszym secie poniedziałkowego finału turnieju ATP 1000 w Cincinnati, przy stanie 5:0 dla Hiszpana Carlosa Alcaraza. Później Włoch wycofał się z poprzedzającego zasadniczą część US Open turnieju mikstów, w którym miał wystąpić z Czeszką Kateriną Siniakovą.

 

Cahill poinformował, że przyczyną niedyspozycji Włocha był wirus.

 

„Rozmawiałem z nim krótko wczoraj wieczorem. Czuł się trochę lepiej. Odpocznie i mam nadzieję, że w czwartek będzie mógł wyjść na kort i zacząć uderzać piłki. Jesteśmy przekonani, że wszystko będzie dobrze” – powiedział Cahill w wywiadzie dla stacji ESPN.

 

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie pierwszym przeciwnikiem Sinnera na drodze do obrony tytułu w Nowym Jorku.

BS, PAP
