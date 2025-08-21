Czy Polki są gotowe na MŚ? Najbliższe starcie może dać wiele odpowiedzi

Polki wydają się świetnie przygotowane



Wydaje się, że Polki są dobrze przygotowane do startu w mistrzostwach świata. Dawno nie były w takiej komfortowej sytuacji przed rozpoczęciem imprezy mistrzowskiej. Po raz trzeci z rzędu stanęły na podium Ligi Narodów, co jest historycznym osiągnięciem. Do tego w rankingu FIVB plasują się na trzecim miejscu.

Gdy są w formie, to są w stanie wygrać z każdym. Z pewnością liczą na to w Tajlandii. Chrapkę na medal mają nie tylko one. W gronie faworytek do medalu znajdują się też m.in.:

· Włoszki,

· Brazylijki,

· Turczynki,

· Chinki,

· Japonki,

· Serbki.

Pierwszy mecz w historii z Wietnamkami



W sobotę 23 sierpnia w Phuket napisze się historia. Po raz pierwszy zmierzą się ze sobą reprezentacje Polski i Wietnamu w siatkówce kobiet. Obie drużyny chcą dobrze rozpocząć zmagania w Tajlandii, jednak zdecydowanymi faworytkami są biało-czerwone.

Wystarczy spojrzeć na ranking FIVB. Polki zajmują w nim trzecie miejsce, a Wietnamki plasują się na odległej 22. pozycji. To oznacza przepaść w osiąganych wynikach oraz umiejętnościach poszczególnych zawodniczek. Do tego Polki z powodzeniem grają z innymi ekipami z Azji, co udowodniły w pojedynku o brąz Ligi Narodów, wygrywając z Japonkami.

To sugeruje, że Wietnamki nie powinny sprawić im większych problemów. Podobnego zdania są eksperci i analitycy zakładów bukmacherskich.

Polki chcą nawiązać do historycznych osiągnięć



Na sukces w mistrzostwach świata reprezentacja Polski kobiet czeka od 1962 roku. Wtedy to wywalczyła brązowy medal na turnieju rozgrywanym w Związku Radzieckim. Wcześniej w 1952 roku biało-czerwone zostawały wicemistrzyniami globu, a w 1956 roku stawały na najniższym stopniu podium. Od tego czasu minęło już wiele dziesięcioleci. Już dawno szanse Polek na medal nie były oceniane tak wysoko, co daje nadzieje na dobry wynik i powrót na podium po 63. latach przerwy.

Obecnie w kadrze reprezentacji Polski występują następczynie popularnych Złotek, które w pierwszej dekadzie XXI wieku osiągały wielkie sukcesy, dając radość kibicom. Legendarna drużyna dwukrotnie sięgała po tytuł mistrzyń Europy w 2003 i 2005 roku. Złota era zakończyła się brązowym krążkiem w 2009 roku przed własną publicznością. Na kolejne podium kobiecej reprezentacji siatkarskiej czekamy od 16. lat.

Gdzie oglądać mecze Polek?



Mecze z udziałem Polek na mistrzostwach świata transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu. Stacja ta ma wykupione prawa telewizyjne do turnieju rozgrywanego w Tajlandii. Przy okazji meczów biało-czerwonych dla kibiców przygotowane będzie studio z opiniami ekspertów, analizami i siatkarskimi ciekawostkami.

Polsat Sport