Drużyna Polaka rozbita w eliminacjach LM. 0:5 i koniec złudzeń

W środę z Polaków zagrał Sebastian Szymański. Jego Fenerbahce Stambuł zremisowało u siebie z Benfiką 0:0.

We wtorek m.in. Karabach Agdam, z Mateuszem Kochalskim w bramce, wygrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 3:1.

W poprzedniej rundzie z rozgrywkami pożegnał się Lech Poznań, który przegrał dwumecz z Crveną Zvezdą Belgrad (1:3 i 1:1). Mistrz Polski trafił do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy, gdzie jego rywalem będzie w czwartek KRC Genk.

Wyniki pierwszych meczów 4. rundy eliminacji LM:

20 sierpnia, środa

Bodoe/Glimt (Norwegia) - Sturm Graz (Austria) 5:0 (3:0)

Celtic Glasgow (Szkocja) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan) 0:0

FC Basel (Szwajcaria) - FC Kopenhaga (Dania) 1:1 (1:1)

Fenerbahce Stambuł (Turcja) - Benfica Lizbona (Portugalia) 0:0

19 sierpnia, wtorek

Ferencvaros Budapeszt (Węgry) - Karabach Agdam (Azerbejdżan) 1:3 (1:0)

Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) - Pafos FC (Cypr) 1:2 (0:1)

Rangers FC (Szkocja) - Club Brugge (Belgia) 1:3 (0:3)

JŻ, PAP