Edward Iordanescu bez ogródek przed kluczowym meczem. "Za to nam płacą"

Paweł Ślęzak, Polsat Sport: Trenerze, jesteśmy kilka dni po meczu z Wisłą Płock. Jakie są pana przemyślenia i odczucia po tym spotkaniu?



Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa: Dlaczego chcesz mi przypominać o tym meczu? Próbuję o nim zapomnieć. (śmiech) Musimy powiedzieć sobie jedną rzecz: jesteśmy na początku sezonu. Mieliśmy bardzo dobry start, a teraz zeszliśmy trochę z poziomu. Naszym zadaniem jest ponownie na niego wejść. To na pewno nie jest łatwe, ponieważ w czwartek będziemy grali już swój siódmy mecz w Europie. W przeszłości w tym momencie kończyłaby się gra w grupach, a my jej jeszcze nawet nie zaczęliśmy. To nie łatwe, ale jesteśmy profesjonalistami. Za to nam płacą, więc musimy znaleźć rozwiązanie. To nie jest proste, muszę powiedzieć prawdę, muszę chronić moich zawodników, ponieważ czuję, że są zmęczeni fizycznie i psychicznie. W czwartek musimy jednak znaleźć energię, pasję i pewność siebie, by móc rywalizować i zapewnić drużynie grę w Europie. Klub potrzebuje tych funduszy, my też tego potrzebujemy, wszyscy tego chcemy. Musimy to zrobić, ale nie będzie to łatwe - to trudne wyzwanie. Hibernian walczył z Partizanem, zremisował z Midtjylland, w poprzednim sezonie wygrał z Rangersami i Celtikiem. Nie będzie to łatwe, ale ufam moim zawodnikom, mojej drużynie, naszej pracy. Musimy być mądrzy i się rozwijać. Po tym będziemy mieli czas, by pozbyć się problemów, które widziałem również w poprzednim meczu. Mieliśmy kontrolę nad piłką, ale nie stwarzaliśmy sobie szans. Popełniliśmy jeden czy dwa błędy i za nie zapłaciliśmy.



Co może pan powiedzieć o stylu gry zespołu Hibernian?



To drużyna, która gra na dużej intensywności. To trochę miks stylów, próbują też grać "po brytyjsku". Mają kilku dobrych zawodników, ale też walczą i wygrywają pojedynki. Tak jak mówiłem, musimy być ostrożni, ponieważ to pragmatyczny zespół. My nie byliśmy aż tak pragmatyczni, jak tego chcieliśmy, ale to nie było problemem, ponieważ jeżeli sprawdzisz, to we wszystkich poprzednich meczach w Europie w tym sezonie strzelaliśmy gole. Mamy średnią 1.5 gola na mecz - to nie najgorszy wynik. Mamy średnią prawie 16 strzałów na mecz. Nasza ofensywa nie była dużym problemem, ale mogliśmy być bardziej pragmatyczni. Martwię się o defensywę, ponieważ popełnialiśmy błędy, a nasi przeciwnicy wykorzystali to do maksimum. Tego musimy uniknąć w czwartek za wszelką cenę.



Czy Juergen Elitim jest gotowy na intensywne 90 minut gry?



Jest gotowy, żeby być w składzie. Ciężko przewidzieć, czy jest gotowy na 90 minut, ponieważ wraca po kontuzji. Jest już z nami, wspólnie trenujemy. Próbuję ostrożnie do niego podchodzić. Potrzebowaliśmy go w rewanżu z AEK - szczególnie jego umiejętności w grze kreacyjnej. Ryzykowałbym jednak odnowienie jego kontuzji. Wolałem zabrać go ze sobą, żeby czuł drużynę, żeby piłkarze zobaczyli, że już prawie wrócił - to dobre dla morale. To zadziałało, ponieważ mieliśmy świetny początek z AEK, mogło być 3:0 lub 4:0 do przerwy. Później straciliśmy bramkę i mieliśmy problem. Następnie był mecz z Wisłą, w którym dałem mu zagrać 30 minut. Jest szansa, że w czwartek pojawi się w podstawowym składzie. Decyzję podejmiemy rano.

