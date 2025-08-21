Przegrany dwumecz z AEK Larnaka spowodował, że piłkarze Edwarda Iordanescu odpadli z walki o Ligę Europy. Przed zawodnikami Legii jednak kolejny cel – gra o awans do fazy ligowej (zasadniczej) Ligi Konferencji.

Wcześniej "Wojskowi" wyeliminowali z europejskich zmagań FC Aktobe (1:0, 1:0) oraz Banik Ostrawa (2:2, 2:1).

Walka piłkarzy stołecznego klubu na dwóch frontach (ligowym i pucharowym) powoduje, iż w PKO BP Ekstraklasie Legia prezentuje się średnio. Po czterech rozegranych meczach warszawiacy zdobyli siedem punktów. W swoim ostatnim spotkaniu ulegli Wiśle Płock 1:0 po bramce Marcina Kamińskiego.

Czwartkowy rywal - Hibernian FC, to szkocki zespół, który w zeszłym sezonie Premiership zajął trzecie miejsce, za Celticiem Glasgow i Glasgow Rangers. W aktualnych rozgrywkach ligowych rozegrał na razie dwa spotkania, inaugurując zmagania zwycięstwem i remisem.

Podopieczni Davida Graya walkę o puchary zaczęli od drugiej rundy eliminacji Ligi Europy starciem z FC Midtjylland, które przegrali. Potem piłkarze w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji pokonali Partizana Belgrad i awansowali do ostatniego etapu eliminacji.

Kto awansuje do fazy grupowej europejskich pucharów?

Relacja live i wynik na żywo meczu Hibernian FC - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

MR, Polsat Sport