Hibernian - Legia Warszawa na żywo. Relacja live i wynik online

Piłka nożna

Hibernian FC - Legia Warszawa to spotkanie w ramach pierwszego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo meczu Hibernian FC - Legia Warszawa na Polsatsport.pl

Przegrany dwumecz z AEK Larnaka spowodował, że piłkarze Edwarda Iordanescu odpadli z walki o Ligę Europy. Przed zawodnikami Legii jednak kolejny cel – gra o awans do fazy ligowej (zasadniczej) Ligi Konferencji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne wieści dla całej Argentyny. To ostatni mecz Lionela Messiego?

 

Wcześniej "Wojskowi" wyeliminowali z europejskich zmagań FC Aktobe (1:0, 1:0) oraz Banik Ostrawa (2:2, 2:1). 

 

Walka piłkarzy stołecznego klubu na dwóch frontach (ligowym i pucharowym) powoduje, iż w PKO BP Ekstraklasie Legia prezentuje się średnio. Po czterech rozegranych meczach warszawiacy zdobyli siedem punktów. W swoim ostatnim spotkaniu ulegli Wiśle Płock 1:0 po bramce Marcina Kamińskiego.

 

Czwartkowy rywal - Hibernian FC, to szkocki zespół, który w zeszłym sezonie Premiership zajął trzecie miejsce, za Celticiem Glasgow i Glasgow Rangers. W aktualnych rozgrywkach ligowych rozegrał na razie dwa spotkania, inaugurując zmagania zwycięstwem i remisem. 

 

Podopieczni Davida Graya walkę o puchary zaczęli od drugiej rundy eliminacji Ligi Europy starciem z FC Midtjylland, które przegrali. Potem piłkarze w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji pokonali Partizana Belgrad i awansowali do ostatniego etapu eliminacji.

 

Kto awansuje do fazy grupowej europejskich pucharów?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hibernian FC - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Liga Konferencji 21.08 - jaki wynik?

HIBERNIAN FCLEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI 2025/26PIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 