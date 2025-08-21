Czas na ostatnią rundę kwalifikacji do Ligi Konferencji. Jagiellonia dobrze radzi sobie w tegorocznych europejskich zmaganiach. W pierwszym etapie eliminacji podopieczni Adriana Siemieńca wyeliminowali FK Novi Pazar po zwycięstwach 2:1 i 3:1 nad serbskim zespołem. Kolejnym rywalem był Silkeborg IF, z którym polska drużyna również się rozprawiła i awansowała do ostatniego etapu.

Pytany czy odczuwa wagę czwartkowego spotkania, bo to runda decydująca o grze w fazie ligowej LK, w której w poprzednim sezonie Jagiellonia doszła do ćwierćfinału, Siemieniec zaznaczył, że przed jego piłkarzami jest dwumecz. Zwracał też uwagę, że odkąd prowadzi drużynę, ona "co chwilę" gra ważne mecze: na początku jego kadencji o utrzymanie, potem o mistrzostwo i medale oraz w europejskich pucharach.

- Na pewno to doświadczenie powoduje, że łatwiej nam się do takich sytuacji adaptować i zachować spokój w przygotowaniach do spotkania - mówił w środę na przedmeczowej konferencji prasowej. Odnosząc się do gry co trzy, cztery dni zauważył, że "dzisiaj nie jest czas na bycie zmęczonym".

- Nawet jak jesteś zmęczony, to nie jest dzisiaj taki moment. Po prostu dzisiaj trzeba wyjść i poświęcić wszystko, żeby w tym dwumeczu wygrać. Przeanalizowaliśmy przeciwnika i wiemy z kim się zmierzymy (...). Z drużyną, która w dwumeczu z Hajdukiem Split była lepsza - podkreślił.

Rywal Jagielloni - Dinamo, w kwalifikacjach LK wygrało dwumecz z andorskim Atletic Club d'Escaldes oraz chorwackim Hajdukiem Split. W poprzednim sezonie podopieczni Ilira Daji zajęli w albańskiej ekstraklasie trzecie miejsce, a kolejny rozpoczną dopiero za kilka dni.

MR, Polsat Sport, PAP