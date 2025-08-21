Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali na żywo. Relacja live i wynik online

Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali to pierwsze spotkanie w ramach dwumeczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali na Polsatsport.pl

Czas na ostatnią rundę kwalifikacji do Ligi Konferencji. Raków pucharowe zmagania zaczął od dwumeczu z MSK Żylina. Podopieczni Marka Papszuna w pierwszym meczu eliminacji zwyciężyli Słowaków 3:0, a w drugim 3:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przełom w sprawię Szczęsnego. Wiemy, kiedy Polak zostanie zarejestrowany

 

Kolejnym rywalem był izraelski Maccabi Haifa. W pierwszym starciu polski zespół przegrał 1:0, ale rewanż (pełen kontrowersji pozaboiskowych) "Medaliki" wygrały 2:0 po bramkach Petera Baratha i Lamina Diaby-Fadigi. 

 

Czwartkowy rywal - Arda, w zeszłym sezonie bułgarskiej ekstraklasy zajął trzecie miejsce. W aktualnych rozgrywkach po czterech spotkaniach ma na koncie tylko pięć punktów i znajduje się w środku tabeli.

 

Piłkarze Blagova Aleksandra Tuncheva w tegorocznych eliminacjach do Ligi Konferencji wyeliminowali z walki o fazę zasadniczą HJK Helsinki oraz Żalgiris Kowno.

 

Kto awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji? 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

MR, Polsat Sport
ARDA KYRDŻALI LIGA KONFERENCJI LIGA KONFERENCJI 2025/26 PIŁKA NOŻNA RAKÓW CZĘSTOCHOWA

