Goncalo Feio wróci do Polski? Zaskakujące doniesienia

Goncalo Feio może znowu zasiąść na ławce trenerskiej jednego z polskich klubów. W przestrzeni medialnej pojawiły się zaskakujące informacje dotyczące możliwego powrotu Portugalczyka do PKO BP Ekstraklasy.

Goncalo Feio może wrócić do PKO BP Ekstraklasy

Feio to dość kontrowersyjna postać w świecie polskiego futbolu. Portugalski szkoleniowiec swoją karierę jako pierwszy trener rozpoczął we wrześniu 2022 roku, kiedy objął Motor Lublin. W zespole występującym obecnie w PKO BP Ekstraklasie był do marca 2024 roku. W tym czasie wywołał sporą kontrowersję, kiedy pokłócił się z prezesem klubu, a także miał obrażać rzeczniczkę prasową Motoru. 

 

Następnie Feio przejął drużynę Legii Warszawa. W zespole "Wojskowych" był od kwietnia 2024 roku do czerwca 2025 roku. Pod jego batutą piłkarze stołecznego zespołu wywalczyli Puchar Polski, a także dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Po zakończeniu współpracy z polskim klubem trener z Portugalii przeniósł się do Francji.

 

Zasiadł na ławce trenerskiej klubu USC Dunkierka. Feio jednak nawet nie zadebiutował w nowej drużynie. Jego kontrakt już po kilku dniach został rozwiązany za porozumieniem stron. 

 

Teraz w przestrzeni medialnej pojawiły się zaskakujące informacje, według których Feio rozmawia z jednym polskim klubem. Jak powiedział Daniel Trzepacz w programie "O Portowcach", który pojawił się na kanale sPort Szczecin na platformie YouTube, Pogoń nawiązała kontakt z Portugalczykiem. Dziennikarz portalu "pogonsportnet.pl" nie wie natomiast, jak poważne mają być negocjacje prowadzone z 35-latkiem.

 

Warto zaznaczyć, że Pogoń po pięciu kolejkach nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy obecnie plasuje się na 16. miejscu w tabeli, czyli w strefie spadkowej. Piłkarze klubu ze Szczecina w tej kampanii uzbierali zaledwie cztery punkty. Nic zatem dziwnego, że w mediach pojawiają się informacje na temat możliwego zwolnienia Roberta Kolendowicza.

