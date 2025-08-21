Gwiazda PlusLigi o Jakubie Nowaku. Co za słowa o młodym siatkarzu

Siatkówka

Zawodnik reprezentacji Iranu Milad Ebadipour w rozmowie dla Plusliga.pl wyjaśnił powód swojej nieobecności na nadchodzących mistrzostwach świata oraz opowiedział o talencie Jakuba Nowaka, który niedługo zadebiutuje w PlusLidze.

Gwiazda PlusLigi o Jakubie Nowaku. Co za słowa o młodym siatkarzu
Fot. PAP
Milad Ebadipour

Przyjmujący Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa opowiedział o powodach swojej ostatniej absencji w reprezentacji.

 

- Jakieś dwa miesiące przed zakończeniem poprzedniego sezonu trener Roberto Piazza zadzwonił do mnie i powiedział, że w tym sezonie chce dać szansę młodym graczom i pozwolić im się wykazać. Powiedział mi, że zaprosi mnie na zgrupowanie przed mistrzostwami świata tylko w jednej sytuacji, jeśli ktoś dozna kontuzji i będzie taka potrzeba. W przeciwnym razie w tym sezonie chce mi dać wolne, żebym mógł zająć się rodziną, bo przez ostatnich 10 lat z rzędu grałem w reprezentacji i nie miałem czasu na odpoczynek. On o tym wiedział, bo pracowaliśmy wspólnie przez kilka lat, więc wiedział o mnie wszystko, także o mojej rodzinie. To właśnie dlatego nie ma mnie w tym roku w reprezentacji - podsumował w rozmowie z Plusliga.pl.

 

Ostatnią Ligę Narodów Iran zakończył na 8. miejscu, jeśli chodzi o fazę interkontynentalną. Ebadipour opisał ostatnie poczynania kolegów z reprezentacji oraz wyraził swój żal o to, że ich kosztem do play-offów weszła reprezentacja Chin.

 

- Jak dla mnie, to oni awansowali do finałów, ponieważ byli ósmą drużyną po fazie grupowej rozgrywek. Nie zagrali w turnieju finałowym ze względu na wybór gospodarza przez FIVB, co ich pogrążyło, ponieważ w tabeli byli w pierwszej ósemce i w normalnych warunkach powinni awansować. W przeszłości turniej finałowy VNL zazwyczaj odbywał się w Polsce lub we Włoszech, czyli w krajach, które zawsze bez problemu plasowały się w czołówce. Moim zdaniem przyznanie organizacji takiego turnieju Chinom, czyli drużynie, która wygrała tylko dwa lub trzy mecze na dwanaście rozegranych, było czymś, co naprawdę nas dobiło. Reprezentacja Iranu była przecież w pierwszej ósemce, ale przez to, że gospodarzem turnieju były Chiny, to straciła szansę na występ w Final Eight. Jeśli chodzi o grę zespołu, to jestem naprawdę dumny z kolegów z reprezentacji, ponieważ pokazali już dużą jakość i to, że mogą się bardzo poprawić, ale oczywiście muszą to udowodnić również na mistrzostwach świata. Myślę jednak, że jeśli będą nadal grać w ten sposób, to mogą być w gronie drużyn postrzeganych jako faworyci turnieju - dodał.

 

Zawodnik podsumował ruchy transferowe klubu z Częstochowy. W zespole zadebiutuje m.in Jakub Nowak, który jest objawieniem sezonu reprezentacyjnego.

 

- Jeśli chodzi o Kubę Nowaka, to jest on obecnie jednym z najważniejszych graczy, ponieważ jest młody, bardzo utalentowany i może nam bardzo pomóc. Oczywiście mamy też innych zawodników na jego pozycji, takich jak Sebastian Adamczyk czy Daniel Popiela, czyli naprawdę dobrych środkowych bloku, którzy potrafią walczyć na treningach i podczas meczów. A jeśli chodzi o naszego nowego rozgrywającego, to chyba nie muszę nawet o nim mówić, ponieważ wszyscy wiedzą, kim jest Luciano De Cecco, wszyscy znają jego umiejętności, jego potencjał i myślę, że nie ma sensu o nim mówić, ponieważ wszyscy wiedzą, że jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie i jedną z największych gwiazd wśród rozgrywających na świecie. Jedyne, czego potrzebujemy, to dbać o siebie nawzajem podczas treningów i meczów, a także wspierać się nawzajem podczas meczów, ponieważ uważam, że dla drużyny to jest najważniejsze. Wszystko inne okaże się podczas meczów, już na boisku. Jeśli zagramy tak jak w zeszłym roku, a może nawet trochę lepiej, to na pewno osiągniemy dobry wynik. Musimy to jednak pokazać na boisku. Myślę, że to będzie dla nas bardzo dobry sezon.

AK, Polsat Sport, plusliga.pl
JAKUB NOWAKMILAD EBADIPOURPLUSLIGASIATKÓWKA
