Hibernian FC - Legia Warszawa. Kto wygrał? Wynik meczu

Legia staje przed szansą gry w europejskich pucharach. Przed warszawskim zespołem ostatni etap kwalifikacji Ligi Konferencji. We wcześniejszych klub starał się o Ligę Europy. Piłkarze Edwarda Iordanescu zdołali wyeliminować FK Aktobe oraz Banik Ostrawa. Jednak w trzeciej rundzie musieli uznać wyższość cypryjskiego klubu AEK Larnaka. Z tego powodu "Wojskowym" została walka o Ligę Konferencji.

Rywalem stołecznej drużyny jest szkocki zespół, który w zeszłym sezonie Premiership zajął trzecie miejsce, za Celticiem Glasgow i Glasgow Rangers. W aktualnych rozgrywkach ligowych rozegrał na razie dwa spotkania, inaugurując zmagania zwycięstwem i remisem.

Podopieczni Davida Graya walkę o puchary zaczęli od drugiej rundy eliminacji Ligi Europy starciem z FC Midtjylland, które przegrali. Potem piłkarze w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji pokonali Partizana Belgrad i awansowali do ostatniego etapu eliminacji.

Hibernian - Legia. Kto wygrał? Wynik meczu

Jaki był wynik meczu Hibernian FC - Legia Warszawa? Spotkanie ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 21:00.

MR, Polsat Sport