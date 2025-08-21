Hibernian FC - Legia Warszawa. Kto wygrał? Wynik meczu

Legia Warszawa gra z Hibernian FC w pierwszym spotkaniu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz? Sprawdź wynik meczu polskiej drużyny.

Hibernian FC - Legia Warszawa. Kto wygrał? Wynik meczu
fot. Cyfrasport
Hibernian FC - Legia Warszawa

Legia staje przed szansą gry w europejskich pucharach. Przed warszawskim zespołem ostatni etap kwalifikacji Ligi Konferencji. We wcześniejszych klub starał się o Ligę Europy. Piłkarze Edwarda Iordanescu zdołali wyeliminować FK Aktobe oraz Banik Ostrawa. Jednak w trzeciej rundzie musieli uznać wyższość cypryjskiego klubu AEK Larnaka.  Z tego powodu "Wojskowym" została walka o Ligę Konferencji.  

 

Rywalem stołecznej drużyny jest szkocki zespół, który w zeszłym sezonie Premiership zajął trzecie miejsce, za Celticiem Glasgow i Glasgow Rangers. W aktualnych rozgrywkach ligowych rozegrał na razie dwa spotkania, inaugurując zmagania zwycięstwem i remisem. 

 

Podopieczni Davida Graya walkę o puchary zaczęli od drugiej rundy eliminacji Ligi Europy starciem z FC Midtjylland, które przegrali. Potem piłkarze w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji pokonali Partizana Belgrad i awansowali do ostatniego etapu eliminacji.

Hibernian - Legia. Kto wygrał? Wynik meczu

Jaki był wynik meczu Hibernian FC - Legia Warszawa? Spotkanie ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 21:00.

MR, Polsat Sport
