Hibernian - Legia Warszawa. Skrót meczu (WIDEO)

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w eliminacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu Legia zmierzy się na wyjeździe z ekipą Hibernian ze Szkocji.

Legia rok temu zanotowała kapitalny występ w Lidze Konferencji. Piłkarze z Warszawy najpierw wyszli z fazy ligowej, a następnie odpadli dopiero w ćwierćfinale, przegrywając dwumecz z angielską Chelsea, późniejszym triumfatorem całych rozgrywek.

Hibernian - Legia Warszawa. Skrót meczu:

Skrót meczu Hibernian - Legia Warszawa będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport