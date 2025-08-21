Hibernian - Legia Warszawa. Skrót meczu (WIDEO)

Piłka nożna

Hibernian - Legia Warszawa to pierwszy mecz decydującej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Hibernian - Legia Warszawa będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu spotkania.

fot. PAP
Czas na decydujące rozstrzygnięcia w eliminacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu Legia zmierzy się na wyjeździe z ekipą Hibernian ze Szkocji.

 

Legia rok temu zanotowała kapitalny występ w Lidze Konferencji. Piłkarze z Warszawy najpierw wyszli z fazy ligowej, a następnie odpadli dopiero w ćwierćfinale, przegrywając dwumecz z angielską Chelsea, późniejszym triumfatorem całych rozgrywek.

Skrót meczu Hibernian - Legia Warszawa będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

