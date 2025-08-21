Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Kto wygrał? Wynik meczu

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok gra z Dinamem Tirana w pierwszym spotkaniu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz? Sprawdź wynik meczu polskiej drużyny.

fot. Cyfrasport
Czas na ostatnią rundę kwalifikacji do Ligi Konferencji. Jagiellonia dobrze radzi sobie w tegorocznych europejskich zmaganiach. W pierwszym etapie eliminacji podopieczni Adriana Siemieńca wyeliminowali FK Novi Pazar po zwycięstwach 2:1 i 3:1 nad serbskim zespołem. Kolejnym rywalem był Silkeborg IF, z którym polska drużyna również się rozprawiła i awansowała do ostatniego etapu.

 

Rywal Jagielloni - Dinamo, w kwalifikacjach LK wygrało dwumecz z andorskim Atletic Club d'Escaldes oraz chorwackim Hajdukiem Split. W poprzednim sezonie podopieczni Ilira Daji zajęli w albańskiej ekstraklasie trzecie miejsce, a kolejny rozpoczną dopiero za kilka dni.

Jaki był wynik meczu Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana? Spotkanie ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 20:15.

MR, Polsat Sport
DINAMO TIRANAJAGIELLONIA BIALYSTOKLIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI 2025/26PIŁKA NOŻNA
