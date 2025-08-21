Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Skrót meczu (WIDEO)

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana to pierwszy mecz decydującej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Jagiellonia - Dinamo Tirana będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu spotkania.

fot. PAP
Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Skrót meczu (WIDEO)

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w eliminacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu Jagiellonia podejmie ekipę Dinamo Tirana z Albanii.

 

Jagiellonia rok temu zanotowała kapitalny występ w Lidze Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca najpierw wyszli z fazy ligowej, a następnie odpadli dopiero w ćwierćfinale, przegrywając dwumecz z Realem Betis, hiszpańskim klubem, który potem zameldował się w finale.

Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Skrót meczu:

Skrót meczu Jagiellonia - Dinamo Tirana będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

