W obliczu problemów zdrowotnych Huberta Hurkacza jedynym polskim singlistą jest Majchrzak. 78. na liście ATP piotrkowianin miał szczęście w losowaniu. Jego rywalem będzie Dellien, który w rankingu jest 122.

Turniej główny w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 24 sierpnia. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na trzy dni. Finał w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

Tytułu w singlu bronią Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Białorusinka zacznie od meczu ze Szwajcarką Rebeką Masarovą, a Włoch zmierzy się z Czechem Vitem Koprivą.

Majchrzak - Dellien. Kiedy mecz? O której godzinie?

Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnego harmonogramu pierwszej rundy turnieju US Open. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast poinformujemy, kiedy i o której godzinie jest mecz Majchrzak - Delien.