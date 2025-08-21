Kamil Majchrzak - Hugo Dellien. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kamil Majchrzak - Hugo Dellien to mecz pierwszej rundy turnieju US Open. Kiedy jest mecz Majchrzak - Dellien? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

fot. PAP
Kiedy jest mecz Kamila Majchrzaka na US Open?

W obliczu problemów zdrowotnych Huberta Hurkacza jedynym polskim singlistą jest Majchrzak. 78. na liście ATP piotrkowianin miał szczęście w losowaniu. Jego rywalem będzie Dellien, który w rankingu jest 122.

 

Turniej główny w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 24 sierpnia. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na trzy dni. Finał w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

 

Tytułu w singlu bronią Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Białorusinka zacznie od meczu ze Szwajcarką Rebeką Masarovą, a Włoch zmierzy się z Czechem Vitem Koprivą.

Majchrzak - Dellien. Kiedy mecz? O której godzinie?

Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnego harmonogramu pierwszej rundy turnieju US Open. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast poinformujemy, kiedy i o której godzinie jest mecz Majchrzak - Delien. 

