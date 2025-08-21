Lech Poznań - KRC Genk. Kto wygrał? Wynik meczu

Piłka nożna

Lech Poznań gra z KRC Genk w pierwszym spotkaniu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Kto wygrał mecz? Sprawdź wynik meczu polskiej drużyny.

Lech Poznań - KRC Genk. Kto wygrał? Wynik meczu
fot. Cyfrasport
Lech Poznań - KRC Genk

Mistrz Polski przed szansą gry w Lidze Europy. Piłkarze Nielsa Frederiksena odpadli z wyścigu o Ligę Mistrzów po porażce w dwumeczu z Crveną Zvezdą. Wcześniej poznaniacy pokonali islandzki Breidablik. 

 

Klub ze stolicy Wielkopolski zmaga się z licznymi kontuzjami. Z urazami walczą m.in. Joel Pereira, Robert Gumny, czy Ali Gholizadeh.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przełom w sprawię Szczęsnego. Wiemy, kiedy Polak zostanie zarejestrowany

 

W 2018 roku Lech grał z KRC Genk o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Belgowie zwyciężyli w pierwszym meczu 2:0, a w rewanżu w Poznaniu 2:1.

 

Gdyby polskiej drużynie się nie udało wygrać w dwumeczu, ma zagwarantowany udział w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Lech - Genk. Kto wygrał? Wynik meczu

Jaki był wynik meczu Lech Poznań - KRC Genk? Spotkanie ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 20:30.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KRC GENKLECH POZNAŃLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Przegląd szkockiej prasy przed meczem Hibernian - Legia Warszawa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 