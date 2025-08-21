Magdalena Fręch - Talia Gibson. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Tenis

Magdalena Fręch zagra z Talią Gibson w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Kiedy jest mecz Fręch - Gibson? O której godzinie gra Fręch z Gibson?

fot. AFP
Magdalena Fręch

Fręch zajmuje obecnie 30. pozycję w światowym notowaniu. Jej rywalka plasuje się na 107. miejscu. Do turnieju dostała się dzięki "dzikiej karcie" otrzymanej od organizatorów. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie US Open

 

Polka ostatni mecz rozegrała 9 sierpnia. Przegrała wówczas z Soraną Cirsteą 6:7(4), 6:2, 4:6. Australijka z kolei tuż przed US Open wzięła udział w turnieju w Cleveland.

 

Do tej pory Fręch i Gibson jeszcze nie miały okazji ze sobą zagrać.

 

US Open odbywa się w dniach 24 sierpnia - 7 września. 

Kiedy jest mecz Fręch - Gibson? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Na razie nie wiadomo, kiedy i o której Fręch i Gibson wyjdą na kort. Gdy tylko pojawi się taka informacja, tekst zostanie zaktualizowany.

