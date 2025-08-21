Medalista olimpijski zawieszony przez federację!

Medalista olimpijski w jeździectwie Pius Schwizer został zawieszony przez szwajcarską federację w związku z problemami i rzekomymi długami. 63-letni zawodnik uczestniczył w letnich igrzyskach w Pekinie (2008), Londynie (2012) i Paryżu (2024).

Medalista olimpijski zawieszony przez federację!
fot. PAP
Pius Schwizer

Szwajcarska Federacja Jeździecka powołała się na doniesienia medialne z ostatnich dni o problemach prawnych, z jakimi boryka się jeździec, który w 2010 roku był najlepszym na świecie zawodnikiem w skokach przez przeszkody.

 

„Obecna sytuacja Piusa Schwizera nie jest już zgodna z wymaganiami niezbędnymi do reprezentowania Szwajcarii na najwyższym poziomie jako członek reprezentacji” – przekazała federacja.

 

Szwajcarskie media poinformowały, że policja odwiedziła farmę Schwizera w zeszłym tygodniu i odebrała mu kilka koni w związku z roszczeniami wierzycieli dotyczącymi niezapłaconych długów.

 

Schwizer w 2008 roku zdobył brązowy medal olimpijski, po tym jak zdyskwalifikowano Norwega Tony'ego Andre Hansena.

 

Mimo zawieszenia przez szwajcarską federację, nadal może startować jako zawodnik niezrzeszony.

BS, PAP
