Medalista olimpijski zawieszony przez federację!

Szwajcarska Federacja Jeździecka powołała się na doniesienia medialne z ostatnich dni o problemach prawnych, z jakimi boryka się jeździec, który w 2010 roku był najlepszym na świecie zawodnikiem w skokach przez przeszkody.

„Obecna sytuacja Piusa Schwizera nie jest już zgodna z wymaganiami niezbędnymi do reprezentowania Szwajcarii na najwyższym poziomie jako członek reprezentacji” – przekazała federacja.

Szwajcarskie media poinformowały, że policja odwiedziła farmę Schwizera w zeszłym tygodniu i odebrała mu kilka koni w związku z roszczeniami wierzycieli dotyczącymi niezapłaconych długów.

Schwizer w 2008 roku zdobył brązowy medal olimpijski, po tym jak zdyskwalifikowano Norwega Tony'ego Andre Hansena.

Mimo zawieszenia przez szwajcarską federację, nadal może startować jako zawodnik niezrzeszony.

