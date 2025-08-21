Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę F

Mistrzostwa Świata siatkarek w Tajlandii rozpoczną się 22 sierpnia. W turnieju wezmą udział 32 państwa, które zostały podzielone na osiem grup. Jedną z nich jest grupa F.

Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę F
Reprezentacja Chin

Zwycięstwo Chinek na mistrzostwach Azji w 2023 roku zapewniło im awans na mistrzostwa świata. Reprezentacja Chin zadebiutowała w tym turnieju w 1956 roku i od tego czasu wystąpiła na nim 15 razy, zdobywając sześć medali – złoto w 1982 i 1986 roku, srebro w 1990, 1998 i 2014 oraz brąz w 2018 roku.

 

Dominikanki awansowały na turniej, zdobywając złoty medal na mistrzostwach NORCECA w 2023 roku. Siatkarki zadebiutowały na czempionacie w 1974 roku. Swój najlepszy występ odnotowały podczas mistrzostw świata w 2014 roku, dochodząc do ćwierćfinału. 

 

Kolumbia zapewniła sobie udział na mistrzostwach świata zajmując trzecie miejsce w mistrzostwach Ameryki Południowej w 2023 roku. Kolumbijki wezmą udział w turnieju po raz drugi. Debiut w 2022 roku zakończyły na 21. miejscu.

 

Meksyk jest jedną z piętnastu reprezentacji, która awans na mistrzostwa świata zdobyła poprzez miejsce w rankingu FIVB. Meksykanki zadebiutowały na mundialu w 1970 roku, cztery lata później zajęły dziesiąte miejsce, co jest ich najlepszym wynikiem w historii.

Terminarz spotkań Grupy F:

Dominikana vs. Kolumbia - 23 sierpnia godz. 11:00

Chiny vs. Meksyk - 23 sierpnia godz. 14:30

Dominikana vs. Meksyk - 25 sierpnia godz. 11:00

Chiny vs. Kolumbia - 25 sierpnia godz. 14:30

Kolumbia vs. Meksyk - 27 sierpnia godz. 11:00

Chiny vs. Dominikana - 27 sierpnia godz. 14:30

MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
