Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę F
Mistrzostwa Świata siatkarek w Tajlandii rozpoczną się 22 sierpnia. W turnieju wezmą udział 32 państwa, które zostały podzielone na osiem grup. Jedną z nich jest grupa F.
Zwycięstwo Chinek na mistrzostwach Azji w 2023 roku zapewniło im awans na mistrzostwa świata. Reprezentacja Chin zadebiutowała w tym turnieju w 1956 roku i od tego czasu wystąpiła na nim 15 razy, zdobywając sześć medali – złoto w 1982 i 1986 roku, srebro w 1990, 1998 i 2014 oraz brąz w 2018 roku.
ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarzy U-21: Gdzie oglądać mecze Polaków?
Dominikanki awansowały na turniej, zdobywając złoty medal na mistrzostwach NORCECA w 2023 roku. Siatkarki zadebiutowały na czempionacie w 1974 roku. Swój najlepszy występ odnotowały podczas mistrzostw świata w 2014 roku, dochodząc do ćwierćfinału.
Kolumbia zapewniła sobie udział na mistrzostwach świata zajmując trzecie miejsce w mistrzostwach Ameryki Południowej w 2023 roku. Kolumbijki wezmą udział w turnieju po raz drugi. Debiut w 2022 roku zakończyły na 21. miejscu.
Meksyk jest jedną z piętnastu reprezentacji, która awans na mistrzostwa świata zdobyła poprzez miejsce w rankingu FIVB. Meksykanki zadebiutowały na mundialu w 1970 roku, cztery lata później zajęły dziesiąte miejsce, co jest ich najlepszym wynikiem w historii.
Terminarz spotkań Grupy F:
Dominikana vs. Kolumbia - 23 sierpnia godz. 11:00
Chiny vs. Meksyk - 23 sierpnia godz. 14:30
Dominikana vs. Meksyk - 25 sierpnia godz. 11:00
Chiny vs. Kolumbia - 25 sierpnia godz. 14:30
Kolumbia vs. Meksyk - 27 sierpnia godz. 11:00
Chiny vs. Dominikana - 27 sierpnia godz. 14:30Przejdź na Polsatsport.pl